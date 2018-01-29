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Белый дом назвал "российской лихорадкой" ситуацию с обвинениями Трампа в сговоре с Москвой

Международная панорама
29 января, 22:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, января. /ТАСС

Президент США ранее заявлял, что готов дать спецпрокурору Роберту Мюллеру показания под присягой

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ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала во вторник "российской лихорадкой" возникшую в стране ситуацию с обвинениями предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой. С таким заявлением она выступила на регулярном брифинге для журналистов.

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По словам Сандерс, "Белый дом в полной мере сотрудничает" с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы, с целью "гарантировать избавление от российской лихорадки раз и навсегда". "Хочу напомнить еще раз. Никакого сговора [между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году] не было. Нам нужно двигаться вперед и обращать внимание на такие вещи, как национальная безопасность, экономика и решение иммиграционного кризиса, с которыми мы сталкиваемся в этой стране", - отметила она.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть в полной мере транспарентными, что мы и будем продолжать на протяжении всего процесса [расследования], - указала Сандерс. - Мы сделали все возможное и невозможное. Белый дом предоставил более десятка тысяч страниц документов спецпрокурору, а также свыше 20 свидетелей".

Трамп ранее заявлял, что готов дать Мюллеру показания под присягой. По словам президента, перед возможной встречей он посоветуется со своими адвокатами.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят, помимо Мюллера, также ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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