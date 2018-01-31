Сторонники ИГ могут организовать теракты на территории Норвегии

ОСЛО, 31 января. /ТАСС/. Радикальные исламисты, в том числе сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) могут попытаться организовать теракты на территории Норвегии в 2018 году. Об этом говорится в представленном во вторник докладе Полицейской службы безопасности (ПСТ) королевства.

"Лица и группы лиц, проникшиеся идеологией радикального исламизма, будут представлять наибольшую террористическую угрозу для королевства в текущем году. Согласно оценкам ПСТ, попытки осуществления терактов возможны, - говорится в тексте доклада. - Теракт или попытка теракта, по всей вероятности, не будет отличаться сложностью замысла. Это может быть нападение с участием 1-2 человек с применением огнестрельного оружия, транспортных средств или простого в изготовлении взрывного устройства".

В ноябре 2017 года ПСТ понизило уровень угрозы терактов в Норвегии с 4-го до 3-го из 5 возможных уровней. По словам главы спецслужбы Бенедикте Бьёрнланн, в настоящий момент веских причин менять эту оценку нет. В июне прошлого года сотрудники спецслужбы провели серию задержаний среди известных им приверженцев радикального исламизма в Норвегии, изъяв несколько единиц огнестрельного оружия. В ПСТ также считают, что в апреле 2017 предотвратили возможный теракт в центре Осло, где был задержан проживающий в Норвегии 17-летний гражданин РФ с самодельным взрывным устройством из баллончика с газом и проволоки.

При этом, как отмечается в докладе, исламистские ячейки в Норвегии в настоящий момент ослаблены и вероятность радикализации мусульман меньше, чем в 2012-2015 годах. В последние годы были задержаны, осуждены или убиты многие лидеры подпольных и полуподпольных организаций, занимавшихся пропагандой экстремизма в Норвегии и вербовавших бойцов в ряды ИГ.

По данным ПСТ, более 100 человек, проживавших на территории скандинавского королевства, за последние несколько лет отправились воевать на стороне террористов в Ирак и Сирию. В настоящий момент там по-прежнему находится около 40 из них, 20 числятся погибшими, 40 вернулись в Норвегию, после чего против многих из них были возбуждены уголовные дела. Спецслужбам неизвестно местонахождение 12 связанных с ИГ человек, которые имеют гражданство или виды на жительство в Норвегии. Все они объявлены в розыск.