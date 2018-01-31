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CNN: Трамп все еще рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Мюллера

Международная панорама
31 января, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, января. /ТАСС

Источник телеканала сообщает, что президент США считает "чушью" проводимое разбирательство по поводу якобы имевшего место сговора республиканца с представителями России

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Специальный прокурор Роберт Мюллер

Специальный прокурор Роберт Мюллер

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводит разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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По данным ее источника, приближенного к президенту, Трамп полностью никогда не исключал возможность отстранения Мюллера. "Каждый, кто знаком с Трампом, лучше других знает, что такая возможность существует", - сказал этот источник, говоря про вероятность увольнения спецпрокурора. Он также добавил, что президент считает чушью проводимое Мюллером разбирательство по поводу якобы имевшего место сговора между Трампом и представителями России.

Между тем, как передает телеканал NBC, в случае, если Трамп не решится уволить Мюллера, то другим возможным вариантом для него может стать дискредитация действий спецпрокурора. Он, к примеру, может поручить главе Минюста Джеффу Сешнсу инициировать расследование в отношении Мюллера и его команды, сообщает телеканал. По его данным, Трамп обсуждал со своими приближенными такую возможность.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп в июне прошлого года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. До этого Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора, проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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