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США выделят ООН $350 тыс. на расследование преступлений в Сирии

Международная панорама
1 февраля, 3:59 UTC+3 ООН ООН 1, февраля. /ТАСС

В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании "беспристрастного и независимого механизма" для сбора и анализа доказательств преступлений в Сирии

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ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят $350 тыс. на финансирование Механизма по расследованию преступлений в Сирии, созданного в соответствии с принятой в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило в среду постоянное представительство США при всемирной организации.

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"США выделят $350 тыс. международному, беспристрастному и независимому механизму по расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Механизм поможет усилиям по обеспечению ответственности за зверства режима [президента Сирии Башара] Асада, включая применение химического оружия, что особенно важно в свете того, что Россия убила Совместный механизм [ООН и ОЗХО] по расследованию", - сообщила дипмиссия в своем Twitter.

В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании "беспристрастного и независимого механизма" для сбора и анализа доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, чтобы упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах и трибуналах. Это решение поддержали 105 государств, в том числе представители Запада. Против высказались 15 стран, в том числе Россия, Китай, Иран и Сирия. Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались.

Вскоре после принятия резолюции занимавший тогда должность постоянного представителя РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что Генассамблея не имеет полномочий создавать такие структуры. Он обратил внимание на то, что новая структура по расследованию военных преступлений "будет действовать на основе добровольных взносов". По его словам, это "означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее результатов, которые их устроят". В результате расследования, проводимые механизмом, будут носить "антидамасский" и "антиасадовский" характер, предположил тогда Чуркин.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Чуркин, Виталий Иванович
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