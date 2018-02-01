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МИД Польши надеется, что закон о Холокосте не повлияет на стратегическое партнерство с США

Международная панорама
1 февраля, 16:26 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 1, февраля. /ТАСС

В дипведомстве заверили, что принятые изменения не ограничивают свободу слова, свободу проведения научных исследований, свободы исторической дискуссии или художественной деятельности

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ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польское правительство рассчитывает, что принятие в республике закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте не окажет негативного влияния на стратегическое партнерство с США. Об этом сообщило в четверг польское внешнеполитическое ведомство, комментируя заявление Госдепартамента Соединенных Штатов о том, что этот закон может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.

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"Мы верим, что текущая работа над законодательными актами, защищающими историческую правду, несмотря на разные оценки вводимых изменений, не повлияют на стратегическое партнерство Польши с США", - указал в распространенном заявлении польский МИД. Как подчеркивает ведомство, цель нового закона - "борьба со всеми формами пересмотра и фальсификации правды о Холокосте, в том числе приуменьшением ответственности виновников этих преступлений". "Заверяем, что принятые изменения не ограничивают свободу слова, свободу проведения научных исследований, публикации их результатов, свободы исторической дискуссии или художественной деятельности", - подчеркнули в МИД.

В распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт подчеркивается, что в США обеспокоены тем, что этот законопроект - в случае принятия - может подорвать свободу слова и обмен научными мнениями, а также привести к разногласиям между союзниками. В Вашингтоне призвали Варшаву пересмотреть этот законопроект.

Принятый польским Сенатом (верхней палатой парламента) в четверг новый закон предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.

Польские власти заявили, что не намерены ничего менять и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом. Согласно процедуре, закон после утверждения в парламенте передан на подпись президента.

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