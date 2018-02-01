США не ставят под сомнение, что РФ выполнит требования нового ДСНВ к 5 февраля

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа не сомневается в том, что Россия к 5 февраля выполнит свои обязательства по двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новому ДСНВ). Это подчеркнула в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"США выполнили в августе 2017 года основные требования по ограничениям [на количество развернутых ядерных боеголовок и их носителей], установленным в новом ДСНВ. По нашим оценкам, Россия тоже добилась прогресса в процессе достижения этих ограничительных уровней. И у нас нет никакой причины считать, что российское правительство не выполнит своих обязательств", - отметила она.

"Москва неоднократно заявляла о намерении выполнить в установленные сроки требования по ограничениям", - добавила Науэрт. В соответствии с новым ДСНВ, эти ограничения должны быть достигнуты 5 февраля.

По словам Науэрт, "в течение следующего месяца обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах, как мы это делали последние семь лет". "Мы надеемся, что каждая из стран как можно быстрее после обмена данными подтвердит выполнение другой стороной требований договора", - сказала Науэрт.

Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Новый ДСНВ

Договор был заключен в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает, что установленные им ограничения должны быть достигнуты через семь лет после вступления в силу. Договор действует до 2021 года, если только не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 ядерных боезарядов на этих ракетах, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Ядерные арсеналы

Госдепартамент распространил 12 января справку по выполнению сторонами нового ДСНВ, указав, что РФ, по состоянию на 1 сентября 2017 года, располагала 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений и 1561 боезарядом на них. У США было 660 носителей и 1393 боеголовки.

В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в США насчитывалось 800, в России - 790, отметил Госдепартамент.

По сравнению с 1 января 2009 года, у США стало на 538 развернутых носителей и на 4183 боеголовки меньше. У России - на 313 носителей и 2338 боеголовок.

В справке отмечается, что в арсенале США насчитывается 399 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman-3 и еще 281 ракета в резерве. Американские ВМС имеют в строю 212 БРПЛ Trident-2, которыми вооружены стратегические атомные субмарины. Дополнительно 215 Trident-2 - в резерве. Кроме того, Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 11 Б-2 и 38 Б-52. Еще девять Б-2 и восемь Б-52 числятся в резерве.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз высказывался за то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. По его словам, это одна из областей, в которых американцы должны сохранять взаимодействие с Россией. Однако президент Дональд Трамп в феврале прошлого года выразил недовольство по поводу нового ДСНВ, в поддержку которого высказываются даже в Пентагоне.