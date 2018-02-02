Освенцимский совет обеспокоен ограничением свободы раскрытия правды о Холокосте в Польше

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный освенцимский совет выразил обеспокоенность в связи с перспективой ограничения в Польше свободы выяснения правды о Холокосте. С таким заявлением эта организация выступила в пятницу в связи с ситуацией вокруг принятия в республике нового закона, предусматривающего уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов о причастности поляков к Холокосту, которые власти страны считают неправдивыми.

"Международный освенцимский совет при премьер-министре Польши с беспокойством наблюдает за спором вокруг принятия парламентом поправок к закону об Институте национальной памяти. В течение многих лет Совет поддерживал усилия и осуществлял деятельность, направленную на борьбу с ложными заявлениями о "польских лагерях". Однако новые неясные нормы вызывают обоснованное беспокойство по поводу ограничения свободы раскрытия правды о Холокосте, против чего мы хотим решительно выступить", - указано в заявлении.

"В то же время мы не теряем надежду на диалог между заинтересованными сторонами", - отметили авторы послания. "Более того, с 2000 года Международный освенцимский совет был местом такого диалога и взаимопонимания, - подчеркивается в заявлении. - Перед лицом нынешнего конфликта мы полны решимости продолжать играть эту роль".

Ранее в пятницу премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий пригласил в республику историков из разных стран для изучения событий Второй мировой войны. Об этом он сообщил во время встречи с западными журналистами, которых собрал для обсуждения нового польского закона.

Спорный закон

На этой неделе польский парламент принял новый закон, который предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Последний рассматривает эту норму как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. В распространенном 27 января заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. Госдепартамент США предупредил, что принятие закона может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.

Польские власти заявили, что не намерены ничего менять, и ускорили работу над законопроектом. Польская сторона утверждает, что новые поправки призваны только защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом. Согласно процедуре, закон после утверждения в парламенте передан на подпись президента.