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Экс-глава аппарата Белого дома отрицает, что Трамп хотел уволить спецпрокурора Мюллера

Международная панорама
4 февраля, 21:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, февраля. /ТАСС

По словам Райнса Прибаса, кто-то мог неверно интерпретировать обеспокоенность президента США наличием у Мюллера возможного конфликта интересов

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас за время его работы с президентом США Дональдом Трампом никогда не слышал, что тот хотел отстранить спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Об этом Прибас заявил в воскресенье в интервью телекомпании NBC.

По словам экс-главы аппарата, ушедшего в отставку в июле 2017 года, за все то время, которое он провел в Белом доме, у него "никогда не было чувства, что президент собирается уволить спецпрокурора". "Я никогда не слышал об этом", - подчеркнул Прибас.

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Газета The New York Times ранее сообщила, что Трамп в июне 2017 года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.

"Я знаю разницу между наличием крайне напряженной ситуации, как это было описано в статье, и тем, что было в реальности", - заявил Прибас в интервью NBC. По его мнению, все происходило иначе, нежели описывала газета. Как отметил бывший руководитель аппарата Белого дома, Трамп неоднократно выражал озабоченность наличием у Мюллера возможного конфликта интересов. По мнению Прибаса, "кто-то мог интерпретировать это иначе", в результате чего и появилась статья в The New York Times.

По словам Прибаса, за время его работы в Белом доме у него "никогда не создавалось впечатления, что имел место какой-либо сговор или попытки препятствования" правосудию.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора, проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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