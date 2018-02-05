Демократы США требуют публикации документа в защиту расследования о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США призывают президента страны Дональда Трампа одобрить публикацию составленной ими служебной записки, призванной стать ответом на документ республиканцев с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга и министерства юстиции страны в неправомерных действиях в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах в 2016 году. Соответствующее письмо на имя главы государства в воскресенье направил глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер.

"Я решительно призываю вас как можно скорее одобрить публикацию служебной записки старшего члена [спецкомитета по разведке, конгрессмена-демократа] Адама Шиффа, которая недавно была разослана всем членам Палаты представителей, - пишет сенатор. - Я полагаю, что это вопрос основополагающей справедливости - американцы должны выслушать обе стороны в этом споре и сделать свои собственные выводы".

В начале минувшей недели спецкомитет проголосовал за обнародование документа, предложенного республиканцами. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку за одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании Картером Пейджем на основании "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Сам президент в субботу заявил, что эта записка подтверждает несостоятельность версии о "сговоре" его штаба с российскими властями.

Демократы в ответ на это объявили о намерении опубликовать свою записку, касающуюся расследования. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен спецкомитетом по разведке в понедельник вечером. Их оппоненты опасаются, что в ней содержится слишком много конфиденциальной информации, хотя демократы обещали согласовать текст с минюстом. Если комитет примет положительное решение, у Трампа будет пять дней на то, чтобы запретить публиковать документ.

Конгрессмен-демократ Майкл Куигли уже выразил мнение о том, что хозяин Белого дома может внести свои правки в текст. В то же время, некоторые республиканцы в выходные заявили, что публикация первой служебной записки никак не отразится на расследованиях утверждений о "российском вмешательстве", которые проводят сразу несколько комитетов Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер.