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Госдеп заявил о намерении США и дальше выполнять Новый ДСНВ

Международная панорама
5 февраля, 0:36 дата обновления: 5 февраля, 0:40 UTC+3

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ способствует сохранению стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном

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Материал из 1 страницы
Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США собираются и впредь полностью придерживаться положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ), несмотря на сохранение напряженности в российско-американских отношениях. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник Госдепартамента США, комментируя ситуацию вокруг Нового ДСНВ в связи с тем, что 5 февраля Москва и Вашингтон должны достичь ограничений, установленных данным соглашением.

"США будут полностью имплементировать Новый ДСНВ <...>", - заверила представитель внешнеполитического ведомства. При этом она сообщила, что, по мнению американской администрации, данный документ "способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией, а также является жизненно важным компонентом глобальных усилий, нацеленных на ядерное нераспространение".

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Дипломат отказалась уточнить, за что именно выступает правительство США: за сохранение Нового ДСНВ в силе до 2021 года и затем его возможное продление еще на пять лет или за начало подготовки Москвой и Вашингтоном нового соглашения о дальнейшем сокращении стратегических ядерных потенциалов. "Мы изучим следующие шаги, относящиеся к договору, в надлежащее время", - сказала по этому поводу представитель Госдепартамента.

По ее словам, "в течение следующего месяца или около того обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах", как это происходило дважды в год в соответствии с условиями договора на протяжении последних семи лет. "В краткосрочной перспективе в центре нашего внимания будет находиться этот следующий обмен данными, после которого, как мы надеемся, каждая сторона в кратчайшие сроки подтвердит соблюдение другой [стороной] центральных ограничений договора", - отметила дипломат.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

В соответствии со справкой, обнародованной в январе Госдепартаментом, Россия по состоянию на 1 сентября 2017 года располагала 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений и 1561 боезарядом на них. У США было 660 носителей и 1393 боеголовки. Госдепартамент и Пентагон поддерживают идею продолжения процесса сокращения ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сигнализировал, что не исключает возможность продления этого соглашения.

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