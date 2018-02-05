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Финляндия будет лишать террористов гражданства

Международная панорама
5 февраля, 18:07 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 5, февраля. /ТАСС

Речь идет о лицах с двойным подданством

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Финские власти вскоре получат возможность лишать гражданства Финляндии лиц, причастных к совершению террористических преступлений. Об этом сообщило в понедельник МВД страны.

Министерство, как отметили там, начало работу над проектом по изменению законодательства о гражданстве. "Целью является прописать в законе пункт о потере гражданства Финляндии лицом с двойным гражданством, виновным в совершении террористических преступлений", - указало МВД.

В министерстве добавили, что, "согласно программе финского правительства в отношении просителей убежища, участие в деятельности находящихся в перечне ООН и ЕС террористических организаций, поездки за рубеж для совершения террористических преступлений и финансирование таких поездок будет преследоваться уголовно". После этого, продолжили там, "[законом] будет предусмотрена возможность аннулировать финское гражданство у людей с двойным гражданством, участвующих в терроре".

Проект поправок в закон планируется передать в парламент Финляндии в его осеннюю сессию. Предполагается, что изменения вступят в силу во время срока полномочий действующего правительства, то есть до весны-лета 2019 года.

О намерениях правительства Финляндии проработать вопрос о лишении террористов гражданства в конце августа прошлого года заявил министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо. Это произошло вскоре после нападения на прохожих с ножом в финском городе Турку, совершенного 18 августа просителем убежища из Марокко.

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