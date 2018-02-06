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Комитет Конгресса США одобрил публикацию документа демократов по вмешательству РФ в выборы

Международная панорама
6 февраля, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

Окончательное решение по поводу рассекречивания служебной записки должен принять глава Белого дома Дональд Трамп

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовал в понедельник за то, чтобы предать гласности служебную записку, составленную демократами в противовес документу, подготовленному республиканцами. В своей записке, обнародованной на прошлой неделе, однопартийцы президента Дональда Трампа обвинили сотрудников ФБР и министерства юстиции США в неправомерных действиях в ходе расследования приписываемого России вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Теперь, как сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, Трамп "в течение пяти дней после поступления этой служебной записки в Белый дом примет решение, можно ли ее рассекретить".

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Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер в воскресенье направил письмо Трампу, в котором "призвал как можно скорее одобрить публикацию служебной записки члена спецкомитета по разведке [конгрессмена-демократа] Адама Шиффа, которая недавно была разослана всем членам Палаты представителей". "Это вопрос основополагающей справедливости - американцы должны выслушать обе стороны в этом споре и сделать выводы", - пишет сенатор.

Ранее спецкомитет проголосовал за обнародование документа, предложенного республиканцами. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем - на основании досье, составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Сам президент в субботу заявил, что эта записка подтверждает несостоятельность версии о "сговоре" его штаба с российскими властями.

Оппоненты публикации записки демократов опасаются, что в ней содержится слишком много конфиденциальной информации. В то же время ряд законодателей считает, что обнародование этих записок никак не отразится на расследованиях утверждений о "российском вмешательстве", которые проводят сразу несколько комитетов Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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