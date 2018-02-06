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США встревожены сообщениями об очередном применении хлора властями Сирии

Международная панорама
6 февраля, 4:22 дата обновления: 6 февраля, 4:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

Речь идет об инциденте вблизи города Серакиб в Идлибе, заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа встревожена сообщениями о новом случае применения газообразного хлора властями Сирии. Это отметила в понедельник в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"США встревожены тем, что продолжают поступать сообщения об использовании газообразного хлора сирийским режимом с целью терроризировать мирное население, на этот раз близ города Серакиб в провинции Идлиб", - указала Науэрт.

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"Эта газовая атака - шестой такой случай в Сирии, о котором поступили сообщения за последние 30 дней, - продолжила Науэрт. - Мы просим международное сообщество использовать все возможности для того, чтобы оказать давление на режим [президента Сирии Башара] Асада и тех, кто его поддерживает, с целью остановить применение режимом химоружия".

Науэрт напомнила о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в январе в Париже обвинил Россию в неспособности справиться с распространением химоружия в Сирии. "Не давая привлечь сирийский режим к ответственности, Россия не выполняет взятые на себя обязательства", - утверждала руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Совет Безопасности ООН провел в понедельник открытое заседание по теме химических атак в Сирии. Дипломаты США, Великобритании и Франции выступили с традиционными обвинениями в адрес Дамаска. В свою очередь постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сообщила, что Миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.

Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, опубликованном 24 января, "ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химоружия на Москву и Дамаск". "По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - заметило российское дипведомство.

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