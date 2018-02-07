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Белый дом: демократы "держали в заложниках" правительство США, отказываясь сотрудничать

Международная панорама
7 февраля, 1:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

Речь идет о временной приостановке работы американского правительства из-за того, что республиканской и демократической партиями не удалось договориться по поводу иммиграционной реформы

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Демократы неоднократно "держали в заложниках" правительство США в связи со своим отказом сотрудничать с республиканцами и вашингтонской администрацией по законодательным вопросам. С такими словами во вторник выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Единственные люди, которые добиваются остановки работы правительства, - это демократы. Они неоднократно держали в заложниках правительство, благодаря особенностям своего политического курса", - отметила она, комментируя слова президента США Дональда Трампа о прекращении работы правительства, если республиканцам не удастся договориться с демократами по иммиграционной реформе.

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По словам Сандерс, президент "готов бороться", если демократы "продолжат угрожать приостановкой работы правительства". "В последний раз мы были уверены в своих силах и снова выиграли. <...> Наша цель состоит в утверждении бюджета на два года, а также в достижении соглашения по реформе иммиграции, которую мы озвучили", - отметила пресс-секретарь.

Трамп, подчеркнула она, надеется, что Конгресс достигнет договоренности по иммиграционной реформе до конца марта. Сандерс также пояснила, что глава государства подпишет очередной закон о временном финансировании правительства до 23 марта, который рассматривается сейчас в Палате представителей Конгресса.

Законодательные проблемы

Ранее Трамп изложил концепцию миграционной реформы, включающую в себя четыре пункта: обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек в законодательстве, отмену визовой лотереи, прекращение "цепной миграции" (переезда членов семьи мигранта), а также предоставление гражданства иммигрантам, въехавшим в страну несовершеннолетними. 

Реформа входит в проект бюджета на 2018 финансовый год, который начался в США 1 октября. Демократическая партия выступает против предложенных Трампом и республиканцами условий иммиграционной реформы и не позволяют принять бюджет. Из-за противоречий глава Белого дома уже четыре раз за этот финансовый год подписывал утвержденный Конгрессом проект резолюции о временном финансировании правительства. В последний раз документ не был вовремя принят законодателями, и правительство США не работало на протяжении 69 часов.

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