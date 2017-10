Миграционная политика Трампа. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2017 года ожидается вступление в силу ограничений на въезд в США для граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, введенных указом президента США 24 сентября.

Это уже третий документ с начала этого года, нацеленный на ограничение въезда в США.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о проблеме миграции в США и политике президента Дональда Трампа в этой сфере.

Сколько иммигрантов в США

Ежегодно на легальном основании в США въезжает на постоянное место жительства в среднем 1 млн человек. В июле 2016 году общая численность иммигрантов, перебравшихся в страну как легально, так и нелегально, по данным вашингтонского Центра исследований иммиграции, достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек, что составляет 13,5% от общей численности населения страны (323,1 млн).

Это самый высокий показатель за последние 106 лет. Каждый восьмой житель США - иммигрант в первом поколении. Кроме того, в стране проживает 16,6 млн детей, родившихся в семьях, где хотя бы один из родителей - иммигрант. В 2010-2016 годах в пятерку стран, откуда больше всего граждан перебралось в США, вошли Индия, Китай, Доминиканская республика, Сальвадор и Куба.

В настоящее время в США проживает порядка 12 млн незаконных мигрантов (часть из них перешла границу нелегально, часть находилась в стране с просроченными визами). Более 50% из них прибыли их Мексики. По данным Министерства внутренней безопасности страны, количество незаконных проникновений через границу сократилось с 1,7 млн в 2005 году до 170 тыс. в 2015. Доля задерживаемых погранслужбой за тот же период выросла с 36% до 54% в год. На охрану границы с Мексикой в 2005-2016 годах было затрачено $132 млрд.

Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году доля иммигрантов в общей численности населения страны возрастет до 14,8%. Это будет самый высокий показатель за всю историю США. Ожидается, что к 2060 году доля иммигрантов составит 18,8%.

Политика Трампа по борьбе с миграцией

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в ноябре 2016 года, еще в ходе предвыборной кампании обещал ужесточить контроль за уровнем иммиграции, сократить ее поток и предоставлять приоритетное право на получение работы американцам, а не выходцам из других стран.

25 января 2017 года президент подписал два указа, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией. Первый предусматривал возведение стены на границе с Мексикой, протяженностью более 3 тыс. км (ее строительство, по мнению администрации США, должна компенсировать Мексика; мексиканские власти отказываются это делать).

Второй документ был нацелен на ужесточение миграционного законодательства. Речь идет о тех городах или районах США, власти которых отказываются от применения жестких мер против нелегальных мигрантов. Это так называемые города-убежища (sanctuary cities), которые отказываются подчиняться указам федеральных властей, мотивируя это местным законодательством, в ведении которого находится иммиграционная политика.

В некоторых из них нелегалы пользуются многими гражданскими и социальными правами, в том числе услугами системы здравоохранения, могут получать водительские удостоверения и не сообщать о своем миграционном статусе в случае контакта с правоохранительными органами. Таких городов в настоящее время около 300 (в их числе Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Филадельфия, Майами). Указ позволил лишать такие города федеральных целевых грантов. 25 апреля 2017 года девятый окружной суд в Сан-Франциско заблокировал действие этого документа.

Приостановка приема беженцев и ограничения на въезд в страну

27 января 2017 года Трамп подписал указ под названием "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" (англ. Executive Order "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States") - о приостановке на 120 дней приема беженцев в США и ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена - на 90 дней.

Однако уже 28 января в суды разных уровней было подано несколько исков, оспоривших как отдельные положения указа, так и весь документ в целом как дискриминационный по отношению к мусульманам. 3 февраля федеральный суд западного округа Сиэтла (штат Вашингтон; судья Джеймс Робарт) заблокировал его действие. Президент назвал решение суда "смехотворным".

4 февраля Министерство юстиции обжаловало это решение. В апелляции утверждалось, что президент США в соответствии с конституцией обладает полномочиями вводить временные запреты на въезд в страну. 16 февраля 2017 года апелляционное разбирательство было приостановлено в связи разработкой нового указа.

Указ, подписанный Трампом 6 марта, практически повторял январский, с той разницей, что из списка стран, граждане которых подпадают под ограничения на въезд, был исключен Ирак, так как эта страна улучшила систему информирования американских властей о своих гражданах, въезжающих на в США. Документ должен был вступить в силу 16 марта, однако был заблокирован федеральным судом в Гонолулу (штат Гавайи). 26 июня Верховный суд частично восстановил его действие, разрешив въезд в США лицам, имеющим "стабильные и крепкие связи с гражданами США или американскими организациями", а 13 сентября полностью восстановил действие указа, отменив ограничения, наложенные нижестоящим судом.

В сентябре администрация Трампа объявила о решении отменить запущенную в 2012 году при президенте Бараке Обаме программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), защищавшую от депортации детей-иммигрантов. Каждые два года она обеспечивала отсрочку от депортации детям, которые нелегально приехали с родителями в США и учились там (в 2012 году под действие программы подпадали 1,7 млн человек). 15 штатов США (Нью-Йорк, Массачусетс, Вашингтон, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Виргиния) подали иск против отмены решения. В крупных городах США прошли акции протеста против отказа от программы.

В конце сентября Трамп подписал третий указ об ограничении въезда в страну. Он касается граждан ряда стран, которые по мнению Министерства внутренней безопасности, не могут гарантировать идентификацию своих граждан и обмен данными. Помимо ранее подпавших под запрет на выдачу виз Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, в ограничительном списке оказались Чад, КНДР и Венесуэла. На этот раз запрет не затрагивал граждан Судана и Ирака. Однако иракцев будут подвергать дополнительной проверке, которая определит, "создают ли они угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов".

Согласно указу, гражданам КНДР и Сирии запрещен въезд на территорию США ввиду отсутствия сотрудничества этих стран с Вашингтоном. Жители Чада, Ливии и Йемена подпадают под ограничительные меры в связи с неспособностью властей предоставить американской стороне полную информацию о возможной принадлежности своих путешествующих граждан к террористам, а также с нестабильной обстановкой в этих странах.

Аналогичные ограничения введены и против Ирана, но с исключением для студенческих виз и программ обмена (желающие посетить США иранцы будут подвергнуты жесткой и тщательной проверке). Что касается Сомали, то указ вводит запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан этой страны, остальным категориям путешественников при рассмотрении визового заявления нужно будет пройти через проверку на предмет выявления связей с экстремистами.

В случае Венесуэлы ограничения направлены на государственных чиновников, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за отсутствие обмена данными. В перечень, в частности, вошли сотрудники Министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уголовной полиции и национальной разведки. Для остальных граждан страны предусмотрена тщательная проверка при обращении за визой.

Все описанные выше меры не касаются лиц, получивших визы до 18 октября или иные документы, разрешающие въезд в США. Ограничения также не распространяются на тех, кто уже имеет статус иммигранта, беженца или на тех, кто получил убежище. Не подпадают под новые правила и дипломаты. Предусмотрены и исключения из правил для отдельных лиц в случае определенных условий, к примеру, для тех, кто намерен инвестировать в США крупные суммы или ранее уже на протяжении долгого времени находился в стране.

Проект иммиграционной реформы

В августе Трамп одобрил проект иммиграционной реформы RAISE Act (Reforming American Immigration for Strong Employment Act), направленный на сокращение легальной иммиграции в США в два раза - с 1 млн до 500 тыс. человек в год.

Законопроект предлагает ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша грин-карт (доля получивших грин-карты в результате лотереи составляет около 5%, или около 50 тыс. в год) и вводит порядок, в соответствии с которым предпочтение будет отдаваться тем претендентам, которые говорят по-английски, материально обеспечивают себя и свои семьи и обладают навыками, которые могут принести пользу для экономики страны.