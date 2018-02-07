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Трамп распорядился открыть центр по проверке благонадежности иммигрантов

Международная панорама
7 февраля, 2:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

Центр должен улучшить обмен информацией о желающих переехать в США между разными ведомствами

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился открыть в стране Национальный центр по проверке благонадежности иммигрантов в рамках иммиграционной реформы.

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Как отмечается в подписанном им меморандуме, министерство внутренней безопасности должно, взаимодействуя с министерством юстиции, Госдепартаментом и разведведомствами, учредить в течение шести месяцев подобный центр. Его основная задача - улучшить процесс обмена между различными ведомствами страны информацией о тех, кто желает переехать в США.

"Правительство должно улучшить координацию между ведомствами при использовании разведывательной и другой информации с целью выявления лиц, представляющих угрозу национальной безопасности или общественной безопасности", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп уже неоднократно требовал от Конгресса ужесточить правила въезда в страну иммигрантов. "Нужно разработать такой план иммиграционной реформы, который бы отвечал интересам американских семей, а также безопасности", - заявил он, в частности, 4 января на встрече с группой законодателей. По словам главы Белого дома, цепная миграция (переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает) угрожает безопасности и экономике США, "открывает двери для террористов". "Визовая лотерея также не дает ничего экономике и не способствует обеспечению безопасности, поэтому нам нужно принять такой закон, который положит конец цепной миграции и визовой лотерее", - считает Трамп.

Он убежден в том, что в результате цепной миграции, а также по визовой лотерее в США переселяются из других стран "худшие представители общества".

Белый дом 18 декабря прошлого года распространил фактологическую справку, согласно которой в результате цепной миграции "один лишь человек может переселить к себе в США на законных основаниях до 120 родственников". За последнее десятилетие в страну перебрались 9,3 млн человек по семейным визам. Свыше половины семей иммигрантов пользуются в США программами помощи. Ежегодно реализация иммиграционной политики обходится американским налогоплательщикам в $300 млрд, подчеркнул Белый дом.

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