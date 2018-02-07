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В КНДР заявили, что поддержка США атомных разработок союзников ведет к гонке вооружений

Международная панорама
7 февраля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В комментарии агентства ЦТАК также говорится, что США стали "главным виновником распространения ядерных технологий по всей планете"

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ТАСС, 7 февраля. Поддержка Вашингтоном программ "мирного атома" в странах-союзницах порождает глобальную гонку ядерных вооружений. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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"США автоматически продлили соглашение 1988 года с Японией об использовании атомной энергии в мирных целях. Оно позволяет Токио извлекать плутоний из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и обогащать уран. Поддерживая такие разработки своих союзников, США стали главным виновником распространения ядерных технологий по всей планете. Некоторые страны требуют предоставить им такое же право на ведение ядерных разработок, какое есть у Японии", - указывается в тексте.

В нем отмечается, что передача американских технологий извлечения урана из ОЯТ и строительство завода по его переработке "подпитывают стремление Японии к овладению атомным оружием". Продление соглашения с США позволяет Токио "реализовать ядерные амбиции" и "возродить Японскую империю", а Вашингтону - "воплощать грязные намерения по использованию Японии в качестве ударной группы для вторжения в Азию", говорится в комментарии.

США и Япония подписали соглашение о совместных разработках с целью использования атомной энергии в мирных целях в 1955 году и с тех пор неоднократно продлевали его. Последняя пролонгация состоялась в 1998 году сроком на 30 лет. Тогда же было оговорено, что договор будет действовать и далее до тех пор, пока о его расторжении не объявит одна из сторон.

В рамках договоренностей Япония получила возможность самостоятельно перерабатывать ОЯТ и обогащать уран на своей территории, а также в Великобритании и Франции. Кроме того, японская сторона не ограничена в праве использовать плутоний, получаемый в результате переработки ОЯТ, на собственной территории.

По мнению специалистов по ядерному разоружению, двойные стандарты, применяемые Вашингтоном в отношении наличия плутония у Токио, и технологические возможности Японии по созданию ядерного взрывного устройства ставят под сомнение запрет на распространение ядерных технологий, а также толкают Южную Корею к получению аналогичных преференций.

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