В Канаде утвердили "гендерно нейтральный" национальный гимн

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Гимн Канады стал официально "гендерно нейтральным". Об этом сообщила в среду министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли.

"Отныне женщины этой страны будут по-настоящему отражены в [словах] национального гимна, - сказала она. - Это изменит ход нашей истории". Министр добавила, что одобренный ранее парламентом соответствующий закон получил королевскую санкцию, то есть был подписал генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт, после чего официально вступил в силу.

31 января верхняя палата канадского парламента одобрила в окончательном (третьем) чтении законопроект о внесении изменений в национальный гимн "О, Канада", сделав его "гендерно нейтральным". В гимне заменены слова "патриотизм - удел всех твоих сынов" на "патриотизм - удел всех нас". Нижняя палата парламента одобрила этот законопроект, внесенный представителем правящей Либеральной партии, еще в 2016 году.