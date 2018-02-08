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Президент Венесуэлы подписал проект соглашения с оппозицией

Международная панорама
8 февраля, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Представители оппозиции отказались скреплять своей подписью документ, несмотря на обещания Мадуро соблюдать его положения

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 8 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду подписал проект соглашения о мирном сосуществовании с оппозицией южноамериканской страны, который обсуждался на переговорах в Доминиканской Республике. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей (AVN).

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"Я хочу объявить, что в моем распоряжении есть соглашение <...>, подписанное вчера нашей делегацией, и я дал указание министру Хорхе Родригесу немедленно опубликовать его, и я подпишу это соглашение, чтобы подкрепить его своей подписью, и я буду полностью соблюдать его", - сказал глава государства. Депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес, возглавлявший на переговорах делегацию оппозиции, заявил, что не подпишет соглашение.

Президент Доминиканской Республики Данило Медина, выступавший в качестве одного из посредников на переговорах, ранее в среду сообщил, что переговоры между властями и оппозицией приостанавливаются на неопределенный срок. Диалог зашел в тупик из-за разногласий сторон по поводу даты предстоящих президентских выборов.

По словам Медины, в ходе консультаций обсуждались несколько возможных дат проведения выборов. Оппозиция изначально настаивала на 10 июня, а правительство - на 8 марта. В итоге удалось достичь предварительного компромиссного соглашения о проведении выборов 22 апреля.

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