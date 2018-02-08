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СМИ: в центре Пхеньяна замечено большое скопление военной техники

Международная панорама
8 февраля, 6:26 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, февраля. /ТАСС

Фотографии с боевыми машинами появились в социальных сетях

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ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Большое скопление военной техники зафиксировано в четверг в центре столицы КНДР в районе площади имени Ким Ир Сена, где обычно проходят военные парады. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

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Оно ссылается на одного из иностранных граждан, находящихся сейчас в Пхеньяне, который, в частности, разместил на своей странице в Twitter фотографии этой техники.

Все последние дни в японской и западной прессе появлялись сообщения о том, что 8 февраля - за день до церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане - в столице КНДР пройдет масштабный военный парад. Он может быть приурочен к празднику - 70-й годовщине создания Корейской народной армии.

Ранее в Южной Корее появлялись сообщения со ссылкой на данные космической разведки о том, что на аэродроме в окрестностях Пхеньяна идут усиленные репетиции парада. К ним якобы привлечены до 12 тыс. военнослужащих и до 600 единиц техники.

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