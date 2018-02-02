Пентагон не испытывает тревоги по поводу планов Пхеньяна провести 8 февраля военный парад

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Пентагон не испытывает тревоги по поводу намерения КНДР провести 8 февраля - за день до начала Олимпийских игр в Пхёнчхане - военный парад в Пхеньяне. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

"Северная Корея часто проводит парады", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из репортеров. "У нас есть возможности по отражению любой угрозы в отношении Соединенных Штатов, их союзников или партнеров", - добавила Уайт. Она также заметила, что США "воодушевлены начавшимся межкорейским диалогом, и поддерживают его". В начале этого года состоялось несколько раундов консультаций между Сеулом и Пхеньяном, были достигнуты, в частности, договоренности об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду.

Между тем, как сообщил в начале недели южнокорейский телеканал KBS, Сеул готовится к тому, что после этого парада может последовать очередная военная провокация со стороны КНДР. "Поэтому вооруженные силы республики совместно с американскими коллегами повысили боеготовность и отслеживают активность к северу от границы", - подчеркнул телеканал.

23 января северокорейское руководство приняло решение учредить новый праздник - День основания Корейской народной армии, который будет отмечаться ежегодно 8 февраля. В этой связи КНДР намерена провести военный парад, который должен подчеркнуть ее статус как ракетно-ядерной державы. По южнокорейским данным, на аэродроме Мирин возле Пхеньяна идет подготовка к параду с привлечением 13 тыс. человек и до 200 единиц военной техники. Число его участников может возрасти до 50 тыс. человек

Как заявил в среду журналистам сотрудник Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Рик Колон, Вашингтон не располагает информацией о конкретных угрозах зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Тем не менее, по его словам, США готовы ко всем "непредвиденным обстоятельствам", которые могут возникнуть во время соревнований. Колон выразил надежду, что Пхеньян все же не станет проводить 8 февраля военный парад.

Олимпийские игры начнутся 9 февраля, церемония закрытия состоится 25 февраля. В делегацию спортсменов из США войдут 275 человек, еще около 60 тыс. американцев вылетят в Республику Корея, чтобы поддержать свою сборную.