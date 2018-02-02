Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон не испытывает тревоги по поводу планов Пхеньяна провести 8 февраля военный парад

Международная панорама
2 февраля, 0:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

Официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт отметила, что Вашингтон "воодушевлен начавшимся межкорейским диалогом, и поддерживает его"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Пентагон не испытывает тревоги по поводу намерения КНДР провести 8 февраля - за день до начала Олимпийских игр в Пхёнчхане - военный парад в Пхеньяне. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.

"Северная Корея часто проводит парады", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из репортеров. "У нас есть возможности по отражению любой угрозы в отношении Соединенных Штатов, их союзников или партнеров", - добавила Уайт. Она также заметила, что США "воодушевлены начавшимся межкорейским диалогом, и поддерживают его". В начале этого года состоялось несколько раундов консультаций между Сеулом и Пхеньяном, были достигнуты, в частности, договоренности об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду.

Между тем, как сообщил в начале недели южнокорейский телеканал KBS, Сеул готовится к тому, что после этого парада может последовать очередная военная провокация со стороны КНДР. "Поэтому вооруженные силы республики совместно с американскими коллегами повысили боеготовность и отслеживают активность к северу от границы", - подчеркнул телеканал.

23 января северокорейское руководство приняло решение учредить новый праздник - День основания Корейской народной армии, который будет отмечаться ежегодно 8 февраля. В этой связи КНДР намерена провести военный парад, который должен подчеркнуть ее статус как ракетно-ядерной державы. По южнокорейским данным, на аэродроме Мирин возле Пхеньяна идет подготовка к параду с привлечением 13 тыс. человек и до 200 единиц военной техники. Число его участников может возрасти до 50 тыс. человек

Как заявил в среду журналистам сотрудник Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Рик Колон, Вашингтон не располагает информацией о конкретных угрозах зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Тем не менее, по его словам, США готовы ко всем "непредвиденным обстоятельствам", которые могут возникнуть во время соревнований. Колон выразил надежду, что Пхеньян все же не станет проводить 8 февраля военный парад.

Олимпийские игры начнутся 9 февраля, церемония закрытия состоится 25 февраля. В делегацию спортсменов из США войдут 275 человек, еще около 60 тыс. американцев вылетят в Республику Корея, чтобы поддержать свою сборную.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама