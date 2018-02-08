YouTube заявил, что нет никаких доказательств вмешательства РФ в референдум о Brexit

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Компания YouTube провела собственное расследование и заключила, что доказательств какого-либо вмешательства России в референдум в Великобритании по вопросу Brexit нет. Об этом заявила в четверг директор по публичной политике и контактам с госструктурами компании YouTube Юнипер Даунс, выступая на заседании одного из комитетов британского парламента в Университете имени Джорджа Вашингтона, которое впервые транслировалось в сети.

"Мы рады содействовать расследованию британского правительства относительно того, было ли вмешательство в выборы в Великобритании. Мы провели [в компании] обстоятельное расследование вокруг референдума о Brexit и не нашли абсолютно никаких доказательств. Мы изучили все рекламные объявления с любыми связями с Россией, и мы не нашли никаких свидетельств того, что хоть один из наших сервисов не был использован для вмешательства в референдум", - сказала она.

При этом она обратила внимание британских законодателей на то, что компания готова оказывать содействие в дальнейших разбирательствах британского правительства.

Парламент и избирательная комиссия Великобритании ранее направили запросы в Facebook, Twitter и Google с требованием предоставить информацию о любой финансовой активности связанных с Россией аккаунтов в период проведения референдума по вопросу Brexit. Американские компании заявили, что окажут содействие властям Соединенного Королевства в расследовании.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.