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NYT: курды захватили последних боевиков отряда ИГ, казнивших западных журналистов

Международная панорама
9 февраля, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Задержанные входили в отряд из четырех человек, который боевики прозвали в честь коллектива The Beatles из-за британского акцента террористов

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Бойцы курдских "Сил народной самообороны"

Бойцы курдских "Сил народной самообороны"

© REUTERS/Goran Tomasevic

ТАСС, 9 февраля. Сирийские курды захватили двух последних боевиков отряда террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), известного казнями и пытками западных пленников, в частности американских журналистов. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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По ее сведениям, задержанные Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх входили в отряд из четырех человек Beatles , названный в честь британского музыкального коллектива из-за британского акцента террористов. Все четверо в свое время проживали в Лондоне.

Главарь Beatles Мухаммед Эмвази был ликвидирован в 2015 году в ходе авиаудара. Еще один член отряда Эйн Дэвис содержится под стражей в Турции.

Отряду приписываются пытки заложников и казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

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