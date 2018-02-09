Трамп обсудил с премьером Индии ядерную проблему КНДР и ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону в четверг с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ядерную проблему КНДР и ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам беседы лидеров двух стран.

"Президент Трамп и премьер Моди обсудили дальнейшие шаги, направленные на достижение денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в заявлении. "Оба лидера договорились и дальше совместно работать в целях укрепления безопасности и обеспечения процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. <...> Они подтвердили свои обязательства по оказанию поддержки усилий по стабилизации ситуации в Афганистане", - заметил Белый дом.

"Оба лидера также выразили беспокойство по поводу политического кризиса на Мальдивах и подчеркнули важность уважительного отношения к демократическим институтам и верховенству закона. Они обменялись мнениями относительно обстановки в Бирме (так в США по-прежнему называют Мьянму - прим. ТАСС) и путей урегулирования проблемы с беженцами-рохинджа", - указывается в заявлении.

Кроме того, Трамп и Моди "согласились с тем, что следует укреплять двустороннее сотрудничество в сферах безопасности и экономики", добавил Белый дом, напомнив, что в апреле состоится "министерский диалог военных официальных лиц и дипломатов в формате "2+2".