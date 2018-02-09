Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обсудил с премьером Индии ядерную проблему КНДР и ситуацию в Афганистане

Международная панорама
9 февраля, 4:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, февраля. /ТАСС

Собеседники договорились продолжать работу по укреплению безопасности и обеспечению процветания в Индо-Тихоокеанском регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону в четверг с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ядерную проблему КНДР и ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам беседы лидеров двух стран.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"Президент Трамп и премьер Моди обсудили дальнейшие шаги, направленные на достижение денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в заявлении. "Оба лидера договорились и дальше совместно работать в целях укрепления безопасности и обеспечения процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. <...> Они подтвердили свои обязательства по оказанию поддержки усилий по стабилизации ситуации в Афганистане", - заметил Белый дом.

"Оба лидера также выразили беспокойство по поводу политического кризиса на Мальдивах и подчеркнули важность уважительного отношения к демократическим институтам и верховенству закона. Они обменялись мнениями относительно обстановки в Бирме (так в США по-прежнему называют Мьянму - прим. ТАСС) и путей урегулирования проблемы с беженцами-рохинджа", - указывается в заявлении.

Кроме того, Трамп и Моди "согласились с тем, что следует укреплять двустороннее сотрудничество в сферах безопасности и экономики", добавил Белый дом, напомнив, что в апреле состоится "министерский диалог военных официальных лиц и дипломатов в формате "2+2".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Столкновения на западе Мьянмы Политический кризис на Мальдивах Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Моди, Нарендра Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Индия Мьянма Мальдивы Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама