Йылдырым: двое турецких военных погибли после крушения вертолета на границе с Сирией

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два военнослужащих ВС Турции погибли в субботу после крушения вертолета на границе с Сирией в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн. Об этом, как сообщает газета Sabah, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в провинции Мугла.

"Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины не известны", - сказал он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции "Оливковая ветвь".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.