Исследование: Лондон потеряет $350 млрд без торговой сделки с ЕС

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Экономика Великобритании потеряет £252 млрд ($348 млрд) в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем. Об этом в субботу сообщила британская газета The Independent со ссылкой на данные исследования, проведенного выступающей против Brexit агитационной платформой The Best for Britain Group.

Как подчеркивает издание, прогнозы основаны на утечках правительственной информации. Согласно сценарию, если Лондону все же удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит £131 млрд ($181 млрд). Если правительство королевства изменит позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят £52 млрд ($72 млрд).

Председатель The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства. "Все это указывает на то, что наилучший вариант для населения всей страны - это остаться и сохранить то соглашение, которое у нас есть", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.