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Исследование: Лондон потеряет $350 млрд без торговой сделки с ЕС

Международная панорама
10 февраля, 23:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, февраля. /ТАСС

Председатель The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства

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ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Экономика Великобритании потеряет £252 млрд ($348 млрд) в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем. Об этом в субботу сообщила британская газета The Independent со ссылкой на данные исследования, проведенного выступающей против Brexit агитационной платформой The Best for Britain Group.

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Как подчеркивает издание, прогнозы основаны на утечках правительственной информации. Согласно сценарию, если Лондону все же удастся добиться соглашения с Брюсселем о свободной торговле, падение ВВП Соединенного Королевства за 15 лет составит £131 млрд ($181 млрд). Если правительство королевства изменит позицию и сохранит членство Великобритании в таможенном союзе и едином европейском рынке, потери составят £52 млрд ($72 млрд).

Председатель The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун отметил, что Brexit сильнее всего ударит по сферам здравоохранения, образования и социальных услуг королевства. "Все это указывает на то, что наилучший вариант для населения всей страны - это остаться и сохранить то соглашение, которое у нас есть", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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