ЮНИСЕФ: санкции СБ ООН резко осложнили гуманитарную ситуацию в КНДР

СЕУЛ, 13 февраля. /ТАСС/. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) остающийся одной из немногих гуманитарных организаций, которая продолжает работать в КНДР, постоянно сталкивается с трудностями. По словам заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ Омара Абди, гуманитарные поставки не подлежат санкциям ООН, однако банки и компании, которые участвуют в оплате и перевозке товаров, проявляют осторожность.

Коммерческие структуры не хотят, чтобы позднее их обвинили в нарушениях. Чтобы обеспечить детей питанием, водоснабжением и своевременной медицинской помощью, ЮНИСЕФ запросил у спонсоров в этом году $16,5 млн США, но до сих пор не смог собрать требуемую сумму. "Острое недоедание и диарея, вызванная плохой санитарией и гигиеной, остаются основными причинами смерти маленьких детей", - считает Омар Абди. ЮНИСЕФ прогнозирует, что в 2018 году 60 тыс. детей в КНДР будут постоянно недоедать. Нехватка же белков и калорий чревата летальным исходом, предупреждает Абди.

Ситуацию усугубляют ограничения на поставки топлива в КНДР, приведшие к его дефициту и росту стоимости. По оценке директора программы экстренной помощи ЮНИСЕФ Мануэля Фонтейна, прекращение нормального снабжения нефтепродуктами представляет из себя "тщательно контролируемое вмешательство, которое по своей сути является гуманитарным".

Постоянный представитель КНДР при ООН сравнил беспрецедентно жесткие санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна с блокадой, усмотрев в них стремление вернуть северокорейское общество "в темное средневековье" и полностью лишить народ республики "права существовать и развиваться". Об этом говорится в письменном заявлении постпреда КНДР Ча Сон Нама при всемирной организации.

Северокорейский дипломат утверждал, что санкции СБ ООН направлены на то, чтобы "добиться удушения КНДР во всех сферах деятельности, включая экономику, благополучие граждан, здравоохранение, спорт, а также остановить оказание гуманитарной помощи".

Выступавший в начале февраля в СБ ООН посол РФ в КНДР Александр Мацегора также обратил внимание в своем докладе на то, что гуманитарная ситуация в стране ухудшается. "Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению", - сказал российский посол.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.