Тиллерсон убедил в Кувейте страны коалиции против ИГ продолжить борьбу с группировкой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Кувейт во время Второго дня международного форума по реконструкции Ирака и принял участие в заседании глав МИД ведомой Вашингтоном коалиции по борьбе с терроризмом. На встрече, прошедшей во вторник в закрытом для прессы режиме, была принята стратегия альянса на 2019 год.

В финальном коммюнике участвовавшие министры из более 70 стран подтвердили приверженность принципам коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и заявили о продолжении своей миссии по искоренению ИГ всеми доступными способами. Для решения поставленных задач сформированы координационные группы: по противодействию финансирования террористических группировок, по борьбе с распространением экстремистской пропаганды в социальных сетях и интернете. Отдельная группа займется вопросами восстановления стабильности в освобожденных районах Ирака и Сирии, чтобы не допустить возрождения группировки. Военная составляющая продолжит выполнять свою задачу в Сирии и Ираке до полного поражения боевиков.

Основные задачи коалиции

Госсекретарь США несколько раз до начала заседания и после него на итоговой пресс-конференции с кувейтским коллегой повторил тезис, что битва против ИГ далека от завершения. По его данным, 98% территорий Сирии и Ирака, захваченных террористами, удалось освободить усилиями коалиции, и этот успех необходимо закрепить.

Одной из основных задач Тиллерсон видит поддержку гуманитарных операций в арабских странах, чтобы не допустить возвращения террористов. В этой связи он анонсировал выделение дополнительных $200 млн в рамках усилий по обеспечению стабильности в Сирии, где, как утверждает глава Госдепа, Вашингтон и союзные силы контролируют 30% территории. В Ираке США намерены стимулировать курс по восстановлению инфраструктуры, политические реформы и изменения в сфере безопасности, проводимые правительством.

Кроме того, Тиллерсон заявил о вступлении в ряды контртеррористического альянса 75-го члена - Филиппин, где, наряду с Ливией и Афганистаном, по его мнению, велика вероятность проникновения ячеек ИГ.

Вопрос инвестиций

Несмотря на то что второй день был посвящен кооперации иракских властей с частным сектором и потенциальным инвестициям в экономику победившей ИГ страны, большинство зарубежных корреспондентов сосредоточили внимание на визите Тиллерсона. Только к вечеру прибывший в эмират премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади обозначил перспективы, которые готов предоставить Багдад для компаний и организаций по восстановлению пострадавшей за годы борьбы с террором экономики.

По его словам, "война окончилась, но началась битва за строительство и реконструкцию". Аль-Абади заверил, что его кабмин принял "ряд важных решений для устранения препятствий, которые могут помешать или затянуть инвестиционную деятельность". Иракский премьер также сообщил, что правительство совместно с местными экспертами и Всемирным банком подготовило три "основных досье", касающихся общих рамок реконструкции и развития, оценки разрушений в освобожденных районах и инвестиционных возможностей, имеющихся в провинциях Ирака, которые дадут более четкое понимание всем, кто готов помогать.

Последний день конференции

Международная конференция по реконструкции Ирака завершится в среду с оглашением объема финансовой помощи, выделяемой арабской стране для восстановления. Как заявили в Багдаде в рамках форума, на эти цели им потребуется в течение 10 лет $88,2 млрд, при этом $22 млрд в краткосрочной перспективе. Кроме того, Ирак надеется на привлечение инвестиций, для чего подготовил более 150 проектов на миллиарды долларов, касающихся различных сфер экономики. Заинтересованность выразили 1,8 тыс. профильных компаний, приехавших на форум.

В завершающий день запланировано выступление эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ожидается участие десятков министров иностранных дел, глав международных гуманитарных организаций и фондов, Всемирного банка, ООН.