Контактная группа по Донбассу обсудит подготовку к обмену пленными

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет в дни, когда в связи с трехлетием принятия минских соглашений участники переговоров, представители заинтересованных сторон, политики и эксперты анализируют эффективность и подводят итоги существующего мирного процесса.

Результатов немного. "К сожалению, в годовщину подписания нам мало, чем похвастаться. Это нужно признать", - с сожалением констатировал на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока выполнение Киевом всех своих международных обязательств очень сильно буксует", - несколькими днями ранее заметил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом же заявляют как противники выполнения этих договоренностей в Киеве, так и горячие сторонники на Украине, в Донбассе, в Европе.

Вместе с тем все отмечают безальтернативность созданного механизма как способа урегулирования конфликта. "Действуя в качестве Специального представителя действующего председателя ОБСЕ, - заявил Мартин Сайдик, - я глубоко убедился, что альтернативы минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта в восточной Украине просто нет. И я никоим образом не могу согласиться с утверждением, что минские соглашения не выполняются и минский процесс не работает... Хочу заверить - минский процесс работает".

"Это единственная площадка (в Минске - прим. ТАСС), на которой вопросы можно решать мирным путем. На сегодняшний момент она себя не оправдывает, но альтернативы данной площадке нет, - считает глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. - Процесс будет продолжаться, будем общаться, какие-то вопросы удается решать".

Позитивную роль минского процесса подчеркнул и представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук. "Мы не можем говорить о прорыве, о серьезных достижениях "Минска", но даже его противники признают: на момент подписания он был выгоден Украине, поскольку позволил прекратить полномасштабные боевые действия, остановить кровопролитие и создать действенную площадку для ведения переговоров, которая сегодня является единственной", - сказал он. "Даже тот эффект, который минские соглашения дают сегодня (перемирие, уменьшение жертв как с одной, так и с другой стороны), трудно переоценить". "То, что благодаря минским соглашениям стал возможен обмен пленными, - это уже признание эффективности и важности "Минска", ведь речь идет о жизнях, судьбах сотен украинцев по обе стороны линии соприкосновения", - убежден он.

МИД ФРГ по случаю третьей годовщины минского пакета мер принял заявление, в котором подчеркнул, что договоренности позволили не допустить перерастания кризиса на востоке Украины в более масштабный конфликт. "Благодаря минским договоренностям удалось снизить накал конфликта на востоке Украины и не допустить его разрастания в регионе", - отмечается в заявлении. "При наличии политической воли и сегодня можно достигнуть прогресса - это показал успешный обмен сотен пленных в конце декабря", - отметило внешнеполитическое ведомство Германии.

Повестка заседания

Общее признание необходимости той работы, которую ведут участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, вселяет надежды на то, что ее деятельность и дальше будет приносить свои плоды.

В настоящее время наибольшие шансы на реализацию имеет подготовка к обмену пленными. Стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. В ДНР рассчитывают на возвращение 80 человек, ЛНР запрашивает более 100 пленных. При этом представители ДНР и ЛНР намерены требовать освобождения и тех 25 человек, которых Киев обещал, но не передал в декабре.

Представители ДНР и ЛНР пытаются также решить с Киевом проблему поиска пропавших без вести жителей Донбасса. "На данный момент, по отчетам ООН, на территории Украины 900 неопознанных захоронений, - отметила на днях представитель ДНР в подгруппе Дарья Морозова, - и я более чем уверена, что часть тех людей, которые пропали без вести, мы бы уже давным-давно нашли именно там". Однако украинская сторона, по ее словам, полностью блокирует данный вопрос. Морозова добавила, что значительно упростить поиск пропавших без вести мог бы обмен базами ДНК между республиками и Украиной, и выразила надежду, что такая база будет создана.

Еще один актуальный вопрос - попытки украинских силовиков продвинуться в "серой зоне" Донбасса. Неделю назад на этот факт обратил внимание полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. "Украинские силовики продолжают занимать населенные пункты и территории, расположенные в пределах так называемой серой зоны", - сказал он. Пушилин подчеркнул, что действия Украины прямо противоречат содержанию минских соглашений и ведут к дальнейшей эскалации конфликта. "Так, в результате занятия украинскими силовиками позиций вблизи Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения образовалась новая горячая точка. Своими действиями Украина целенаправленно осложняет и без того непростой переговорный процесс и способствует увеличению числа нарушений", - добавил представитель ДНР.

По данным минобороны Украины, за последние два года подразделения ВСУ захватили уже более 10 населенных пунктов, находившихся в буферной зоне. А на днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов с гордостью рассказал одному из украинских телеканалов о продвижении украинских силовиков по отдельным направлениям до 10 километров.

Полпред РФ Борис Грызлов обещал поднять вопрос об этих нарушениях на ближайшем заседании в Минске. "Завтра на встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооруженными формированиями минских соглашений и режимов прекращения огня, - сказал он. - <...> О постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых серых зон вдоль линии, о иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону".

По словам Грызлова, "после слов секретаря СНБО становится окончательно понятно, кто несет основную ответственность за саботаж мер, предусмотренных минскими соглашениями в сфере безопасности, не говоря уже о комплексе политических вопросов". "Столь же ясно также, почему руководство украинских вооруженных формирований уже скоро как полтора года саботирует разведение сил в районе Станицы Луганской, почему не отводит в установленные места дислокации запрещенные минскими соглашениями вооружения. Это признаки ставки на силовое, военное разрешение конфликта", - считает полпред РФ.