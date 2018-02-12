Исполняется три года минским соглашениям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Три года исполняется с момента, когда 12 февраля 2015 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске согласованный предварительно с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) документ, который получил поддержку Совбеза ООН и стал базовым для всех дальнейших мирных переговоров по Донбассу.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными по формуле "всех на всех", проведение конституционной реформы на Украине с целью закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и многое другое. Для большинства из 13 пунктов этого документа были указаны конкретные сроки исполнения, а завершить урегулирование конфликта предполагалось до конца 2015 года. С тех пор прошло три года, однако полностью ни один из пунктов этого соглашения так и не был реализован.

Тем не менее мирные переговоры на основе достигнутых договоренностей не прекращаются. Безальтернативность минских соглашений как единственного в настоящее время пути украинского урегулирования единодушно признается и в Москве, и в Европе, и в США. Запущен постоянно действующий механизм решения проблем зоны конфликта, для обсуждения которых участники контактной группы дважды в месяц собираются в Минске. По главным направлениям урегулирования ситуации: проблемам безопасности, политическим, гуманитарным, экономическим вопросам - созданы и действуют рабочие тематические подгруппы.

В итоге этих усилий удалось приостановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе. Было проведено несколько акций по обмену пленными, в результате которых более 500 человек получили возможность вернуться домой. Решаются и текущие задачи, связанные с насущными проблемами жителей региона: открываются дополнительные контрольно-пропускные пункты на линии разграничения, восстанавливается водоснабжение, ремонтируется жизненно важная инфраструктура.

Вопросы безопасности

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предписывал сторонам прекратить огонь с 15 февраля 2015 года, а в течение 14 дней после этого отвести вооружения от линии соприкосновения. Однако до сих пор вопрос безопасности так и не решен и остается все эти годы самой острой проблемой урегулирования.

За это время стороны делали 17 попыток установить режим тишины в зоне конфликта. Однако прочного мира добиться не удавалось, и обстрелы возобновлялись вновь. Так, по данным первого замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, в 2016 году миссия ОБСЕ зафиксировала свыше 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, в 2017 году эта цифра возросла до 400 тыс.

Не соблюдается сторонами и требование отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Так, только в 2017 году СММ задокументировала 4 тыс. 65 случаев размещения вооружения в нарушение минских соглашений против 3 тыс. 99 случаев, зафиксированных годом ранее.

Не выполнено и соглашение о разведении сил и средств, подписанное в сентябре 2016 года. Тогда стороны договорились о создании трех первых зон безопасности: в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Впоследствии предполагалось увеличить их число до 10, расширив территорию безопасности на всю линию разделения. Однако разведение сил произошло только в двух местах: в Золотом и Петровском.

С тех пор на протяжении полутора лет регулярно, один-два раза в месяц контактная группа назначает дату разведения сил в Станице Луганской, но каждый раз украинская сторона срывает мероприятие. Киев при этом ссылается на недостаточно длительный период перемирия на данном участке, несмотря на то, что необходимый для разведения сил семидневный режим тишины неоднократно подтверждался СММ ОБСЕ.

Киев не оставляет и планов расширить подконтрольную ему территорию путем вооруженного захвата населенных пунктов в так называемой буферной зоне. Так, только за последние три месяца украинские силовики заняли села Гладосово и Травневое под Горловкой, село Новоалександровка на границе с ЛНР. Всего за два года, по данным минобороны Украины, украинские войска захватили свыше десяти населенных пунктов, находящихся в "серой зоне" Донбасса.

По данным ООН на декабрь 2017 года, всего с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тыс. мирных жителей, общее число раненых составило от 7 тыс. до 9 тыс. человек. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов назвало 2017 год "одним из самых смертоносных" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев была задокументирована гибель 552 человек. При этом, как зафиксировало Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, жертв среди мирных жителей ДНР и ЛНР в августе-ноябре 2017 года было почти на порядок больше, чем среди граждан, проживающих на территориях, контролируемых правительством Украины.

"Стороны не выполняют договоренностей, - заявил Хуг две недели назад. - Это касается и отвода вооружений, и разминирования территорий, и прекращения огня. Вместо отвода мы видим наращивание сил и средств".

Политическая повестка

В Москве неоднократно отмечали, что стагнация в процессе урегулирования кризиса в Донбассе, бесконечное возвращение к одним и тем же нерешенным вопросам, в том числе вопросам безопасности, - результат отсутствия политической воли руководства Украины, желания двигаться к разрешению конфликта в русле минских соглашений. И в первую очередь это касается отказа Киева вступать в диалог с провозглашенными республиками Донбасса и обсуждать ключевые пункты мирного плана, касающиеся политических реформ, как это предусмотрено "Минском-2".

"Невозможно "раз и навсегда" решить вопросы безопасности, даже не начиная политическое урегулирование. Именно оно обеспечит прочный мир, восстановление и развитие Донбасса и всей Украины", - подчеркивал полпред России Борис Грызлов. Однако именно политический трек в работе контактной группы остается наиболее проблематичным. Киев отказывается выполнять политические пункты минских соглашений параллельно с вопросами безопасности. Представители Украины в политической подгруппе полностью блокируют обсуждение тем выборов и введения особого статуса в регионе, ссылаясь на продолжение обстрелов и требуя передачи Киеву контроля над границей.

Осенью 2017 года истек срок действия принятого два года назад, но так и не вступившего в силу закона об особом статусе Донбасса. Рада продлила действие закона еще на год, но это стало всего лишь формальным жестом и, по оценке представителей ДНР и ЛНР, никак не приблизило реальное выполнение Киевом своих обязательств.

"Согласно минским договоренностям, одобренным резолюцией ООН, закон об особом статусе Донбасса должен содержать положение о вступлении его в силу на постоянной основе после выборов на территории ДНР и ЛНР, - напомнил Грызлов. - Однако ничего подобного в новом украинском законодательстве нет". Вместо этого в документ внесена оговорка, что особый статус начнет действовать только после вывода "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников" с территории Донбасса.

Одновременно с пролонгацией закона об особом статусе Киев проголосовал за документ, получивший известность как закон о реинтеграции Донбасса и провозглашающий новую стратегию властей Украины "по восстановлению суверенитета" над восточным регионом страны. Провозглашенные республики в нем объявлены оккупированными территориями, Россия - страной-агрессором, а упоминание минских соглашений как основы восстановления мира и обеспечения безопасности в зоне конфликта из текста полностью удалено.

Исключение из документа статей с упоминанием минских соглашений было воспринято наблюдателями как курс на альтернативное "Минску", силовое решение конфликта. Непонятно, отметил в связи с принятием закона Грызлов, как теперь Киев собирается выполнять свои политические и иные обязательства, которые были закреплены в комплексе мер, одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН, решениями контактной группы и "нормандского формата". "Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов - военное подавление Донбасса", - отметил он.

По мнению Грызлова, для европейских партнеров это сигнал о "стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений". "Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине", - уверен полпред РФ.

Экономика

В числе мер, обозначенных в комплексе мер в качестве первоочередных задач урегулирования, значится полное восстановление социально-экономических связей Украины и неподконтрольных территорий Донбасса, включая социальные переводы и выплаты пенсий. Между тем Киев так и не отказался от политики экономической изоляции региона, которую он объявил еще в ноябре 2014 года, а невыплата Киевом пенсий и пособий жителям Донбасса по-прежнему остается одной из главных социальных проблем.

На недопустимость такой политики в отношении населения неоднократно указывали представители Запада. В ноябрьском докладе УВКПЧ за 2017 год прямо говорится, что данная ситуация "противоречит национальному законодательству Украины и ее международным обязательствам, а также некоторым решениям национальных судов и прецедентному праву Европейского суда по правам человека".

Однако Киев не отступает от курса на изоляцию Донбасса. Более того, в марте 2017 года руководство Украины, действуя под давлением радикалов, объявило о полной транспортной блокаде региона. В этих условиях ДНР и ЛНР объявили о вынужденном решении ввести внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест.

В ответ на блокаду республики стараются укреплять экономическое взаимодействие. 31 января глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создании единого таможенного пространства. "Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать" и "станет гарантом социальной стабильности республик", заявили после подписания Захарченко и Пасечник.

Гуманитарная подгруппа

Наиболее успешной за годы существования контактной группы стала деятельность гуманитарной рабочей подгруппы. Несмотря на то, что полностью требование комплекса мер об обмене пленными не выполнено, на этом направлении удалось сделать достаточно много. В частности, крупнейшим успехом стал обмен пленными, состоявшийся в последние дни 2017 года. Тогда смогли вернуться домой 233 представителя провозглашенных республик и 73 украинских силовика.

В ближайшее время участники переговоров надеются осуществить второй этап. Стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. На этот раз в ДНР рассчитывают на возвращение 80 человек, ЛНР запрашивает более 100 пленных. При этом представители ДНР и ЛНР намерены требовать освобождения 25 человек, которых Киев обещал, но без объяснения причин не передал в декабре.

Вместе с тем участники переговоров считают, что окончательный обмен пленными в формате "всех на всех" до полного прекращения конфликта невозможен, поскольку задержания продолжаются. При этом, как не раз заявляли и представители республик, и представитель Киева в гуманитарной подгруппе глава общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, главным условием полного освобождения является выполнение Киевом пункта 5 минских соглашений об амнистии, против которого категорически выступает украинская "партия войны".

Альтернативы нет

За три года существования комплекса мер как плана урегулирования конфликта не раз звучали заявления о низкой эффективности переговорного процесса, о том, что он зашел в полный тупик, что спор идет по кругу. Тем не менее минские соглашения - единственный документ, который согласовали стороны конфликта, и потому остаются единственной базовой основой для дальнейших мирных переговоров, подчеркнул недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ни одна из сторон конфликта и ни одна из стран-гарантов (РФ, ФРГ, Франция) ни разу не сказали об утрате "Минском-2" жизнеспособности, "потому что это означало бы, наверное, в нынешней ситуации полный крах".

Москва и дальше продолжит добиваться выполнения минского мирного плана, заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжим работать по украинскому вопросу, для решения которого нет иной альтернативы, кроме полного, последовательного выполнения комплекса мер, который был принят в Минске в феврале 2015 года", - сказал он.

Новым импульсом для минского процесса могут стать последняя инициатива Москвы, предложившей разместить в Донбассе миссию ООН, а также российско-американские контакты на эту тему. Как отметил помощник президента РФ Владислав Сурков, на состоявшуюся на прошлой неделе в Дубае встречу спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер привез конструктивные предложения, ключевым аспектом которых стала связь между поэтапным развертыванием в регионе сил ООН и реализацией политических пунктов минских соглашений.

Сам Волкер еще в ноябре заявлял, что "Украина обязана пойти на сложные шаги для возвращения Донбасса, а именно предоставить этим территориям особый статус и объявить частичную амнистию сепаратистов". А по итогам последней встречи с Сурковым в Дубае еще раз повторил, что путь к восстановлению территориальной целостности Украины лежит через выполнение Киевом минского мирного плана. "Киеву необходимо выполнить свои политические обязательства в рамках "Минска", - обозначил он позицию США. - В числе вопросов - статус Донбасса, проведение местных выборов в регионе".

Определенные надежды наблюдатели возлагают и на возможную 16 февраля встречу на полях Мюнхенской конференции глав МИД "нормандской четверки", которой уже не раз удавалось придать ускорение буксующему минскому процессу.