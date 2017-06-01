Украина потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украина потеряла 1% ВВП из-за транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это констатировал премьер-министр страны Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Мариуполь.

"Украина из-за угольной блокады потеряла 1% ВВП", - сказал он. При этом Гройсман заверил, что правительство "найдет решения для продолжения роста" экономики.

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных районов Донбасса. Радикалы сначала объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем, но потом потребовали прекращения всех торговых связей с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Несколько крупных предприятий Донбасса из-за блокады региона приостановили работу, некоторые находятся на грани остановки.

В этих условиях 27 февраля главы ДНР и ЛНР выступили с совместным заявлением, в котором объявили о вынужденном решении ввести с 1 марта внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях ради поддержания их деятельности и сохранения рабочих мест. Кроме того, провозглашенные республики прекратили поставлять уголь на Украину.

Киев, в свою очередь, с 15 марта временно приостановил все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, запрет будет действовать до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, на которых было введено внешнее управление.