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Глава МИД Колумбии заявил, что страна не готовит военного нападения на Венесуэлу

Международная панорама
14 февраля, 5:44 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 14, февраля. /ТАСС

Мария Анхела Ольгин посоветовала венесуэльским чиновникам "больше волноваться за внутреннюю ситуацию" в их стране

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БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Колумбийские власти никогда не планировали военного нападения на Венесуэлу, а обвинения от венесуэльских должностных лиц в этом не соотносятся с реальным положением дел. Об этом во вторник заявила глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин в ходе общения с журналистами по итогам встречи Группы Лимы в Перу, слова которой передает пресс-служба ведомства.

"[Бывший] посол [Венесуэлы при Организации американских государств] Рой Чадертон и генеральный прокурор Венесуэлы [Тарек Уильям Сааб] заявили, что Колумбия якобы готовит военную интервенцию. Как говорит наш главнокомандующий вооруженных сил, у нас и так достаточно проблем в Колумбии, чтобы еще думать о военной интервенции в Венесуэле. Такая мысль никогда не приходила нам в голову", - заявила Ольгин.

По ее наблюдениям, каждый раз как в Колумбию прибывает делегация военных из США, в Венесуэле сразу звучат обвинения в подготовке военного нападения на их страну. Глава колумбийского внешнеполитического ведомства посоветовала венесуэльским чиновникам "больше волноваться за внутреннюю ситуацию" в Венесуэле.

Ранее генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Уильям Сааб заявил о планах противников венесуэльского режима по вторжению с территории Колумбии. В субботу вице-президент Колумбии Оскар Наранхо провел встречу в колумбийском городе Тумако (департамент Нариньо) с главой Южного командования вооруженных сил (ВС) США Куртом Тиддом, в ходе которой стороны обсуждали поддержку США колумбийского народа в постконфликтный период и, согласно официальным сообщениям, не затрагивали тему Венесуэлы.

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