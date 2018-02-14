CNN: Трамп рассматривает возможность замены руководителя аппарата Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не определился по поводу возможности увольнения руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, однако уже начал обсуждать другие вероятные кандидатуры на этот пост. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По данным ее источников, обсуждения по поводу возможного преемника Келли усилились после того, как тот попал под огонь критики в связи с ситуацией вокруг теперь уже бывшего секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, ушедшего в отставку после обвинений в бытовом насилии. Как сообщали американские СМИ, Келли якобы знал о недопустимом поведении Портера, однако покрывал его и не препятствовал карьерному росту.

По данным CNN, Келли прямо не предлагал уйти в отставку, однако заявлял президенту, что будет готов это сделать, как только Трамп перестанет нуждаться в его услугах.

Телеканал отмечает, что в связи со скандалом вокруг Портера президент начал обсуждать со своими советниками и приближенными возможные кандидатуры на место Келли. В их число входят, в частности, директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон, глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, а также лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Как сообщают источники CNN, все больше друзей и знакомых Трампа, недовольных ситуацией, звонят ему, убеждая, что следует отправить Келли в отставку. При этом президент пока еще окончательно не определился по этому вопросу, передает телеканал.

Портер, из-за которого разгорелся скандал, добровольно покинул свой пост на прошлой неделе после того, как вскрылась информация, что две его бывшие жены обвинили его в бытовом насилии. Вместе с тем экс-секретарь аппарата Белого дома отрицал все обвинения в свой адрес, называя их возмутительными и ложными.