Мадуро: в Венесуэле не произойдет государственного переворота

ТАСС, 15 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заверил, что в стране не произойдет насильственной смены власти, а будут организованы свободные выборы. Об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

"В Венесуэле 22 апреля (в день голосования - прим. ТАСС), что бы ни случилось, пройдут президентские выборы с тайным всеобщим голосованием, - сказал Мадуро. - Не будет государственных переворотов, здесь состоятся свободные выборы, на которых венесуэльцы выберут своего президента". Он также попросил главу МИД Хорхе Арреасу вновь открыть консульство страны в городе Майами, штат Флорида, где проживает крупная венесуэльская община. Мадуро 2 февраля 2018 года был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.

Мадуро также приказал организовать встречу с властями соседней Колумбии, чтобы обсудить ситуацию на границе двух стран. Как сообщило Венесуэльское агентство новостей, соответствующая задача была поставлена перед министрами обороны и иностранных дел.

"Множество контрабандистов воруют в Венесуэле продукты, бензин и деньги, много контрабанды наркотиков, - сказал Мадуро. - Мы хотим как можно скорее провести встречу, чтобы выработать план мира для обоих народов". В настоящее время в Колумбии находятся свыше 550 тыс. граждан охваченной кризисом Венесуэлы, многие из которых - нелегальные мигранты. С начала года у нелегальных переходов на границе двух государств были убиты порядка 20 человек. В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.