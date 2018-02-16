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В Сенате США провалились первые попытки провести иммиграционную реформу

Международная панорама
16 февраля, 1:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Инициатива сенатора-республиканца Джона Маккейна и сенатора-демократа Кристофера Кунса была заблокирована

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Первые подготовленные членами обеих партий США законопроекты о принятии иммиграционной реформы, в том числе предложение об отмене визовых лотерей, заблокированы в четверг Сенатом. Об этом свидетельствуют результаты голосования палаты.

Одной из отклоненных инициатив стало предложение сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна и  сенатора-демократа от штата Делавэр Кристофера Кунса. Они предлагали дать возможность получить гражданство 1,8 млн мигрантам, которых родители-нелегалы ввезли на американскую территорию еще до того, как их дети достигли совершеннолетия. Также, согласно проекту, министерство внутренней безопасности должно было бы усилить пограничный контроль. Сенаторы отказались выполнить просьбу президента США Дональда Трампа и выделить $25 млрд на постройку стены на границе с Мексикой.

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Это и стало одной из причин отклонения проекта еще на этапе процедурного голосования - он набрал лишь 52 голоса при необходимых 60.

Такая же участь постигла и другие законопроекты, схожие по содержанию. Один из них предусматривал выделение средств на возведение стены, однако это была не единовременная субсидия. Каждый год на эти цели отпускалось бы по $2,5 млрд.

Меньше всего голосов набрала инициатива республиканца Чарльза Грассли (штат Айова), которая фактически была законодательным воплощением иммиграционного плана Трампа. Она включала в себя легализацию мигрантов, ввезенных несовершеннолетними, деньги на строительство стены, отмену визовых лотерей и запрет цепной миграции, когда приезжие привозят в США свои семьи. Этот законопроект набрал лишь 39 голосов.

Обсуждение иммиграционной реформы будет продолжено. Об этом республиканцы и демократы договорились еще во время дебатов по плану бюджета на 2018 и 2019 годы.

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Темы
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