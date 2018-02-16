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Тиллерсон: США готовы использовать силу в ответ на применение химоружия

Международная панорама
16 февраля, 2:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Глава Госдепа считает, что Россия несет особую ответственность за предотвращение атак с применением химического оружия в Сирии

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA-EFE/KHALED ELFIQI/POOL

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Требования США о недопустимости использования химического оружия во время конфликтов абсолютно серьезны, Вашингтон ранее уже продемонстрировал, какими могут быть последствия. Об этом в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

Глава Госдепа напомнил, что, по мнению США, Россия несет "особую ответственность" за предотвращение таких атак в Сирии "из-за обязательств, которые они взяли на себя по уничтожению химического оружия". Тиллерсон признал, что эта позиция не сильно отличается от установок прежней вашингтонской администрации. "Думаю, единственное отличие заключается в последствиях. И президент [США Дональд Трамп] уже продемонстрировал, что последствия будут", - сказал госсекретарь.

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"Как и в апреле прошлого года, мы серьезны в наших требованиях того, что химическое оружие не должно стать регулярным и обычным средством ни в одном конфликте", - отметил Тиллерсон. Отрывок из его интервью опубликован в четверг на сайте CBS, полностью оно будет показано в воскресенье.

В начале апреля 2017 года Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. Руководство США тогда утверждало, что с того аэродрома была начата химатака.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Москва также убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

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