Возвращение мормона: почему Трамп испугался Митта Ромни

Мультимиллионер, ветеран американской политики, дважды участник президентской гонки и бывший сенатор Митт Ромни официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост сенатора "чтобы служить народу Юты". Почему никто не сомневается в его победе и может ли возвращение политика-мормона повлиять на президентские выборы 2020 года — в материале ТАСС.

I am running for United States Senate to serve the people of Utah and bring Utah's values to Washington. pic.twitter.com/TDkas6gD2p — Mitt Romney (@MittRomney) February 16, 2018

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Митт Ромни — пожалуй, самый известный политик-мормон в современной американской истории. За свои 70 лет он успел добиться немалых успехов как в бизнесе (состояние семьи Ромни оценивается в $250 млн), так и в политике (с 2003 по 2007 год он представлял штат Массачусетс в Сенате).

Пик его карьеры пришелся на 2012 год, когда Ромни выиграл республиканские праймериз, но проиграл президентские выборы, набрав лишь 206 голосов выборщиков против 332 у Барака Обамы.

Развернуть Рабочий кабинет губернатора штата Массачусетс в 2003 - 2007 годах Митта Ромни в Бостоне, 2005 год © AP Photo/Chitose Suzuki Рабочий кабинет губернатора штата Массачусетс в 2003 - 2007 годах Митта Ромни в Бостоне, 2005 год © AP Photo/Chitose Suzuki

С тех пор Ромни в большую политику не возвращался, а внимание крупных СМИ к его персоне привлекал лишь предвыборной критикой Дональда Трампа в 2016 году и победой над раком предстательной железы в 2017-м.

В конце прошлого года начали ходить слухи о том, что 83-летний сенатор-долгожитель Оррин Хэтч, представлявший штат Юта аж с 1977 года, не выставит свою кандидатуру на выборах 2018 года. В тот же день, когда эта информация подтвердилась, 2 января 2018 года, Митт Ромни изменил в Twitter свой адрес на город Холладей, штат Юта.

Целевой штат

До выборов остается еще восемь месяцев, но в победе Ромни уверены почти все. Еще в январе газета The Salt Lake Tribune писала, ссылаясь на данные опроса UtahPolicy.com, что Ромни может набрать на выборах не менее 60% голосов. Столь высокие шансы на успех исходят из четырех факторов.

Во-первых, Юта — традиционный "красный штат", в котором голосовать за Демократическую партию считается признаком дурного тона. Начиная с 1968 года Юта ни разу не отдавала предпочтение кандидату от демократов на президентских выборах. В 2016 году Хиллари Клинтон сумела набрать лишь 27,5% голосов и не заполучила ни одного выборщика. Оба сенатора от штата Юта — Оррин Хэтч и Майкл Ли — республиканцы. В Палате представителей Юту представляют три конгрессмена и одна конгрессвумен. Все четверо — также республиканцы.

Во-вторых, столица штата — Солт-Лейк-Сити — также считается столицей мормонов США. Именно в этом городе расположено главное управление Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По данным The Salt Lake Tribune от 2014 года мормонское население штата показывало ежегодный рост и стремилось к показателю в 63%.

Развернуть Церемония закрытия в Солт-Лейк Сити, США, 2002 год. XIX зимние Олимпийские игры проходили с 8 по 24 февраля © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов Церемония закрытия в Солт-Лейк Сити, США, 2002 год. XIX зимние Олимпийские игры проходили с 8 по 24 февраля © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов В-третьих, Митт Ромни был председателем председателем оргкомитета XIX зимних Олимпийских игр, прошедших в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. И со своими задачами он справился настолько успешно, что изначально убыточная Олимпиада окупилась, а 87% жителей штата одобрили его работу. , Митт Ромни был председателем председателем оргкомитета XIX зимних Олимпийских игр, прошедших в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. И со своими задачами он справился настолько успешно, что изначально убыточная Олимпиада окупилась, а 87% жителей штатаего работу.

В-четвертых, дедушка Митта Ромни — Гаскелл Ромни — родился и провел большую часть своей жизни в Юте. А его многочисленные родственники занимали важные посты в структуре мормонской церкви и Республиканской партии штата начиная с XIX века.

Всегда найдутся недовольные

Впрочем, далеко не все рады возвращению Ромни. "Я думаю, что он не пропускает [других] кандидатов, которые, я думаю, лучше подходят для Юты, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, Митт Ромни здесь не живет, его дети не родились здесь," — заявил глава отделения Республиканской партии в штате Юта Роб Андерсон.

К тому же явно не в восторге от нового кандидата президент США Дональд Трамп, идеи и политику которого Ромни подвергал суровой критике.

"У Митта Ромни был шанс победить президента-неудачника, но он подавился как собака," — написал Трамп в Twitter в июне 2016 года.

Mitt Romney had his chance to beat a failed president but he choked like a dog. Now he calls me racist-but I am least racist person there is — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2016

По мнению Кевина Меддена, экс-спикера президентских кампаний Ромни 2008 и 2012 годов, политик-мормон в целом будет поддерживать республиканские законопроекты и курс президента Трампа, но далеко не во всем.

Смотрите также Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году В день объявления своей кандидатуры Ромни уже успел высказаться в поддержку мигрантов и раскритиковать жесткую линию Вашингтона. А на посту сенатора Массачусетса Ромни разработал программу медицинского страхования, которую СМИ называют предшественницей Obamacare. Так, Ромни позиционирует себя в качестве умеренного республиканца. Как пишет The National Interest, "страшнее всего" Дональду Трампу будет, если он столкнется с Миттом Ромни на республиканских праймериз перед выборами в 2020 году. "Ромни — антипод Трампа", — резюмирует журнал.

А по информации портала Boston.com, Трамп уже пытался вставить палки в колеса избирательной кампании Ромни в декабре прошлого года и даже обращался к Оррину Хэтчу с просьбой пойти еще на один сенаторский срок.

Президенту и так придется нелегко на выборах 2020 года, если демократы выставят сильного кандидата. Поэтому внутри Республиканской партии соперники Трампу не нужны.

Александр Мосесов