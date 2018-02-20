Трамп поддержал решение экс-кандидата в президенты США Ромни баллотироваться в Сенат

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Нынешний глава администрации США Дональд Трамп поддержал в понедельник решение бывшего кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Юта.

"Митт Ромни сообщил о том, что будет бороться за место в Сенате от прекрасного штата Юта. Он будет замечательным сенатором и достойным продолжателем дела Оррина Хэтча. Я его полностью поддерживаю в этом", - отметил Трамп в своем Twitter.

О вступлении в борьбу за место сенатора 70-летний Ромни объявил в прошлую пятницу. "Я баллотируюсь в Сенат, чтобы служить жителям Юты и привнести ценности Юты в Вашингтон", - заверил он на своей странице в Twitter, разместив в соцсети предвыборный ролик. Внешнеполитические темы в нем не затрагиваются.

83-летний Хэтч - тоже однопартиец Трампа. Он отработал в Сенате 42 года и в январе заявил о решении покинуть верхнюю палату по истечении срока своих полномочий в конце этого года. Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в ноябре.

Летом 2017 года Ромни перенес хирургическую операцию в связи с диагностированным у него раком предстательной железы. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Он был губернатором штата Массачусетс в 2003-2007 годах. На президентских выборах в 2012 году потерпел поражение от демократа Барака Обамы. Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.