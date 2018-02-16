Спецпрокурор Мюллер: обвиненные в сговоре против США россияне вели "информационную войну"

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Обвиненное во вмешательстве в американские выборы 2016 года российское "Агентство интернет-исследований" вело "информационную войну против США". Такое утверждение содержится в обнародованном в пятницу обвинительном заключении против 13 российских граждан и трех организаций из РФ, которое подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Организация ["Агентство интернет-исследований"] стремилась вести, как она сама называла, "информационную войну против США", используя для этого страницы, открытые на несуществующих граждан США в социальных сетях, а также интернет-издания", - говорится в 37-страничном документе.

"Примерно в апреле 2014 года в Организации был создан отдел, который осуществлял операции, сфокусированные на населении США, на таких социальных медийных платформах, как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. Ориентировочно к июлю 2016 года свыше 80 сотрудников Организации были задействованы в данном проекте",- утверждается в заключении.

"Ориентировочно в мае 2014 года стратегия Организации включала вмешательство в президентские выборы в США 2016 года с заявленной целью "распространять недоверие по отношению к кандидатам и политической системе в целом", - приводится мнение составителей документа.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований", а также российский предприниматель Евгений Пригожин, который, как утверждается, финансировал антиамериканскую деятельность "Агентства", используя для этого контролируемые им компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".