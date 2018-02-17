Глава аппарата Белого дома приказал ужесточить доступ к секретной информации

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава аппарата Белого дома Джон Келли приказал ужесточить порядок предоставления доступа к секретной информации для сотрудников, работающих в президентской резиденции. Специальное объявление на этот счет за подписью самого Келли в пятницу распространили журналисты из пресс-пула американского лидера.

"Я даю указание пристально рассмотреть и применить следующее, - говорится в тексте. - Разработать и использовать письменные протоколы работы с секретными файлами". Кроме того, по словам Келли, необходимо формализовать процесс обмена извещениями между Белым домом и Федеральным бюро расследований.

Помимо этого, глава аппарата Белого дома требует ограничить доступ к определенной секретной информации для тех сотрудников, которым выдан временный допуск.

Данные изменения вводятся на фоне громкого скандала вокруг экс-секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, ушедшего в отставку после обвинений в бытовом насилии. Портер добровольно покинул свой пост на прошлой неделе после того, как вскрылась информация о том, что две его бывшие жены обвинили его в жестоком обращении. Вместе с тем экс-секретарь аппарата Белого дома отрицал все обвинения в свой адрес, называя их возмутительными и ложными.