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В Конгрессе США считают, что версия о сговоре штаба Трампа с РФ пока не опровергнута

Международная панорама
17 февраля, 1:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, февраля. /ТАСС

Старший демократ спецкомитета по разведке Адам Шифф заметил, что следствию еще предстоит прояснить возможные связи между командой Трампа и Москвой

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Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© Chip Somodevilla/Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером обвинения в отношении россиян не снимают с повестки версию о сговоре предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями. Такое мнение в пятницу в своем Twitter выразил старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

"В обвинительном заключении специального прокурора нет выводов насчет сговора или влияния российского вмешательства на выборы", - написал Шифф, заметив, что сотрудникам Мюллера еще предстоит выяснить, была ли какая-либо координация между командой Трампа и Москвой.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам Минюста, сотрудники "Агентства интернет-исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Председатель комитета нижней палаты по разведке, республиканец Девин Нуньес со своей стороны в очередной раз обвинил Россию в "давнем проведении операций против Соединенных Штатов". "Отрадно видеть, что участвующие в них российские агенты были идентифицированы и попали под обвинение", - добавил политик. Однопартиец Нуньеса, спикер Палаты представителей Пол Райан заявил о "зловещей и систематической атаке" РФ против американской избирательной системы. "Сегодняшнее объявление подчеркивает, почему мы должны следовать фактам и работать над тем, чтобы защитить предстоящие выборы", - говорится в его заявлении.

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Аналогичного мнения придерживается и старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер. По его мнению, социальные сети и подобные им платформы "должны более активно и решительно реагировать на эту угрозу".

Решение минюста США прокомментировал и участник президентской гонки 2016 года от демократов, независимый сенатор Берни Сандерс. В обвинительном заключении говорится о том, что россияне якобы хотели оказать поддержку ему и Дональду Трампу, помешав остальным претендентам на президентское кресло, в том числе кандидату от демократов Хиллари Клинтон. "Крайне необходимо, чтобы расследование Мюллера проходило и дальше без всяких препятствий со стороны администрации Трампа или Конгресса", - говорится в заявлении Сандерса.

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Персоны
Трамп, Дональд Сандерс, Берни Мюллер, Роберт Клинтон, Хиллари
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