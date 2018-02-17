США нацелены на повышение порога применения ядерного оружия

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. США, изменяя ядерную стратегию, ставят перед собой цель повысить порог применения атомного оружия. С таким утверждением выступил в субботу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, который впервые принял участие в форуме.

Макмастер отметил, что США собираются разрабатывать новые виды ядерных тактических вооружений. "Это было направлено на то, чтобы повысить порог использования ядерного оружия", - сказал он.

Помощник президента США снова обвинил РФ в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). "Россия нарушает РСМД, заявляя при этом, что преследует цель деэскалации, - утверждал он. - Мы не позволим ни России, ни другим государствам действовать таким образом".

2 февраля администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия, особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала". В предисловии к документу глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что США необходимо в следующие 10 с лишним лет более чем в два раза увеличить объем расходов на арсенал ядерного сдерживания: на поддержание в боеготовности нынешних систем и разработку новых.