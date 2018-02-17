Белый дом: демократы и СМИ способствовали хаосу в США больше, чем "вмешательство" в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Демократическая партия и ведущие американские СМИ своими инсинуациями по поводу приписываемого команде Дональда Трампа сговора с Москвой породили больший хаос, чем те, кто пытался вмешиваться в предвыборную кампанию в США 2016 года. Об этом заявил в субботу в эфире телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

С его точки зрения, попытки повлиять на внутреннюю ситуацию в США предпринимались задолго до того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру в президенты страны. "Это началось в 2014 году под носом президента Барака Обамы, который не предпринял ничего. Это началось задолго до того, как Дональд Трамп объявил о решении баллотироваться в президенты. В этом процессе [предвыборной кампании] не было сговора между избирательным штабом Трампа и Россией, о чем неоднократно заявлял президент Трамп", - сказал Гидли.

Как он напомнил, в опубликованном в пятницу обвинительном заключении, подготовленном аппаратом специального прокурора Роберта Мюллера, констатировалось, что попытки посеять хаос в США не повлияли на исход президентских выборов 2016 года. "Есть две группы, породившие еще больший хаос, чем россияне. Это - демократы и ведущие СМИ, которые продолжают лгать американскому народу уже более года. Это должно вызывать возмущение американцев", - заметил пресс-секретарь Белого дома.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения, выдвинутые спецпрокурором Мюллером.