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Медведчук назвал погром в РЦНК следствием одобрения Киевом насилия и русофобии

Международная панорама
17 февраля, 19:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, февраля. /ТАСС

Лидер движения "Украинский выбор - право народа" считает, что этот инцидент может привести к срыву гуманитарных переговоров, а также разжиганию вражды и ненависти

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КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Погром в здании представительства Россотрудничества в Киеве является результатом политики украинских властей, которая одобряет насилие и русофобию. Такое мнение высказал в субботу лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Нападение национал-радикалов на здание Россотрудничества во время репетиции детской театральной студии - очередная демонстрация того, что монополия на насилие на Украине принадлежит фашиствующим парамилитарным группировкам", - цитирует его пресс-служба. На Украине, по его мнению, подобные акции, как и абсолютная безнаказанность их заказчиков и исполнителей, стали нормой. "Облитый краской Российский центр науки и культуры, далеко не первое нападение на Россотрудничество, залитый цементом Вечный огонь - все это звенья одной цепи, результат одобряемых властью русофобии, насилия и запугивания", - заключил он.

Главным следствием этой акции, как считает Медведчук, станет усложнение переговоров об освобождении украинцев, находящихся в РФ, срыв гуманитарных переговоров, разжигание вражды и ненависти, что и является главной целью националистов и "партии войны" в стране.

В субботу украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. В представительстве уточнили, что в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook. Представительство Россотрудничества обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба, сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьев.

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