МИД Японии назвал важными только те контакты с КНДР, которые направлены на денуклеаризацию

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Япония считает важными только те контакты с КНДР, которые ставят перед собой цель посадить Пхеньян за стол переговоров и прекратить ракетно-ядерную программу республики. Об этом в субботу заявил журналистам японский министр иностранных дел Таро Коно, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"В отношении Северной Кореи сейчас нужно продолжать оказывать давление. Однако важными являются те контакты [с Пхеньяном], которые направлены на призыв сесть за стол переговоров и избавиться от ядерного оружия и баллистических ракет, или же те, что позволяют выслушать реакцию Северной Кореи на это", - приводит его слова телеканал NHK.

Кроме того, Коно подчеркнул, что Япония, США и Южная Корея разделяют мнение о том, что пока нет условий, позволяющих перейти к переговорам по денуклеаризации.

Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что продолжение тесных контактов Сеула и Пхеньяна может привести к началу диалога между США и КНДР.