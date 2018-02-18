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МИД Японии назвал важными только те контакты с КНДР, которые направлены на денуклеаризацию

Международная панорама
18 февраля, 3:37 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 18, февраля. /ТАСС

Токио, Вашингтон и Сеул разделяют мнение об отсутствии условий, позволяющих перейти к таким переговорам

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Япония считает важными только те контакты с КНДР, которые ставят перед собой цель посадить Пхеньян за стол переговоров и прекратить ракетно-ядерную программу республики. Об этом в субботу заявил журналистам японский министр иностранных дел Таро Коно, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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"В отношении Северной Кореи сейчас нужно продолжать оказывать давление. Однако важными являются те контакты [с Пхеньяном], которые направлены на призыв сесть за стол переговоров и избавиться от ядерного оружия и баллистических ракет, или же те, что позволяют выслушать реакцию Северной Кореи на это", - приводит его слова телеканал NHK.

Кроме того, Коно подчеркнул, что Япония, США и Южная Корея разделяют мнение о том, что пока нет условий, позволяющих перейти к переговорам по денуклеаризации.

Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что продолжение тесных контактов Сеула и Пхеньяна может привести к началу диалога между США и КНДР.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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Мун Чжэ Ин Коно, Таро
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