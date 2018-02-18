Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом считает крайне маловероятным применение Турцией химоружия в сирийском Африне

Международная панорама
18 февраля, 5:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее о том, что турецкие военные использовали снаряды с отравляющим газом, сообщили некоторые СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты поставили под сомнение информацию о применении Турцией химического оружия в ходе боевых действий в окрестностях сирийского города Африн. Об этом в субботу заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

Смотрите также

Сирийский район Африн. Досье

"Мы в курсе этих сообщений, однако не можем их подтвердить. Тем не менее, по нашей оценке, крайне маловероятно, что турецкие силы применяли химическое оружие. Мы по-прежнему призываем к сдержанности и защите мирного населения в Африне", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее агентство SANA проинформировало, что порядка шести жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом, предположительно, хлором. Агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник позднее сообщило, что Анкара никогда не использовала химическое оружие в рамках своей деятельности в Сирии и всегда проявляла заботу о мирных жителях.

С 20 января, когда Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны", курдские источники неоднократно обвиняли турецкие войска в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.

Смотрите также

СМИ: врачи в Африне предполагают, что турецкие войска применили хлор

Reuters: в Турции заявили, что никогда не применяли химическое оружие в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
5
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама