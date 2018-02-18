Белый дом считает крайне маловероятным применение Турцией химоружия в сирийском Африне

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты поставили под сомнение информацию о применении Турцией химического оружия в ходе боевых действий в окрестностях сирийского города Африн. Об этом в субботу заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон.

"Мы в курсе этих сообщений, однако не можем их подтвердить. Тем не менее, по нашей оценке, крайне маловероятно, что турецкие силы применяли химическое оружие. Мы по-прежнему призываем к сдержанности и защите мирного населения в Африне", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее агентство SANA проинформировало, что порядка шести жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом, предположительно, хлором. Агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник позднее сообщило, что Анкара никогда не использовала химическое оружие в рамках своей деятельности в Сирии и всегда проявляла заботу о мирных жителях.

С 20 января, когда Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны", курдские источники неоднократно обвиняли турецкие войска в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.