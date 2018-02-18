Европарламент: провал Brexit может обернуться для Великобритании политическим кризисом

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Провал Brexit грозит обернуться для Великобритании политическим кризисом и досрочными парламентскими выборами. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью вещательной корпорации Би-би-си представитель Европарламента на переговорах по Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Европарламент или британская Палата общин после завершения переговоров не поддержат сделку по Brexit, политик предположил: "Тогда Brexit состоится 29 марта [2019 года] без какого-либо соглашения. Но я полагаю, если это произойдет, например, если парламент Великобритании проголосует против соглашения, то кризис будет в британской политике. Я полагаю, что тогда пройдут новые выборы, после которых может появиться новое правительство и, может быть, у него будет другая позиция по Brexit".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.