Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дейнего: подписанный Порошенко закон о реинтеграции легализует насилие в Донбассе

Международная панорама
20 февраля, 20:17 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 20, февраля. /ТАСС

Уполномоченный представитель ЛНР переговорах в Минске считает, что "подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, является очередным витком деструктивной политики Киева и легализует насилие на востоке Украины. Такое мнение выразил во вторник уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Подписанный Порошенко закон о реинтеграции - это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Этот закон не спасет Порошенко и [секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра] Турчинова от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением. Принятие и подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса".

Ранее 20 февраля президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Закон вступает в силу в день его опубликования.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Закон о реинтеграции Донбасса
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Турчинов, Александр Валентинович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама