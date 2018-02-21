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СМИ: Трамп отклонил предложение Мадуро сесть за стол переговоров

Международная панорама
21 февраля, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

По словам представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, президент США начнет диалог после "восстановления демократии" в южноамериканском государстве, сообщает агентство EFE

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ТАСС, 21 февраля. Президент США Дональд Трамп отклонил сделанное в понедельник президентом Венесуэлы Николасом Мадуро предложение начать диалог. Об этом сообщил во вторник агентству EFE представитель Совета национальной безопасности при Белом доме на условиях конфиденциальности.

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"Как мы уже говорили в августе прошлого года, президент Трамп с удовольствием поговорит с венесуэльским лидером, как только будут сделаны определенные шаги", - сказал собеседник агентства. В их число он включил "восстановление демократии" в южноамериканском государстве, "соблюдение конституции" этой страны, "проведение свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов, освобождение политических заключенных" и прекращение "любых нарушений прав человека".

Мадуро обратился к Трампу в Twitter, предложив ему сесть за стол переговоров. "Диалог в Каракасе или Вашингтоне? - написал Мадуро. - [Назовите] время и место, и я буду там". По мнению венесуэльского президента, пришло время президенту США "сменить повестку дня с агрессии на переговоры".

В августе 2017 года США ввели новые экономические санкции в отношении Венесуэлы, обосновав их нарушениями прав человека и коррупцией. Американским финансовым институтам запретили совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и государственной нефтяной компанией PDVSA.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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