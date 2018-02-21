СБ ООН может рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии в ближайшие дни

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН может проголосовать по проекту резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии в ближайшие дни, возможно, уже 22 февраля. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Швеции при всемирной организации Улоф Скуг.

"Я надеюсь, что голосование состоится в ближайшие дни, возможно, уже завтра, но мы обсудим это", - сказал дипломат. Он не уточнил, есть ли среди членов Совбеза консенсус по проекту резолюции.

Проект резолюции, внесенный Кувейтом и Швецией, предусматривает введение режима прекращения огня на всей территории Сирии, а также требует от сторон конфликта позволить доставить гуманитарную помощь в блокированные из-за боев районы и эвакуировать оттуда раненых. По словам Скуга, в документе также содержится призыв к снятию блокад населенных пунктов, в том числе пригорода Дамаска Восточной Гуты.