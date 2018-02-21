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СБ ООН может рассмотреть резолюцию о перемирии в Сирии в ближайшие дни

Международная панорама
21 февраля, 18:36 UTC+3 ООН ООН 21, февраля. /ТАСС

Проект резолюции предусматривает требование к сторонам конфликта позволить доставить гуманитарную помощь в блокированные районы

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ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН может проголосовать по проекту резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии в ближайшие дни, возможно, уже 22 февраля. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Швеции при всемирной организации Улоф Скуг.

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"Я надеюсь, что голосование состоится в ближайшие дни, возможно, уже завтра, но мы обсудим это", - сказал дипломат. Он не уточнил, есть ли среди членов Совбеза консенсус по проекту резолюции.

Проект резолюции, внесенный Кувейтом и Швецией, предусматривает введение режима прекращения огня на всей территории Сирии, а также требует от сторон конфликта позволить доставить гуманитарную помощь в блокированные из-за боев районы и эвакуировать оттуда раненых. По словам Скуга, в документе также содержится призыв к снятию блокад населенных пунктов, в том числе пригорода Дамаска Восточной Гуты.

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